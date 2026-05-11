TYB'de Konevî'nin Hadis İlmindeki önemi konuşuldu

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi tarafından Karatay Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen kültürel etkinlikler kapsamında bu hafta, D. Mehmet Doğan Kütüphanesi’nde “Selçuklu Konyası'nda Sûfi Bir Hadis Şarihi Sadreddin Konevî” başlıklı program gerçekleştirildi. Prof. Dr. Nuri Şimşekler’in düzenleyici olduğu etkinliğe konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Mehmet Eren, Konevî’nin tasavvufi hadis şerhçiliği ve ilim dünyasındaki yerine dair önemli bilgiler verdi.

Prof. Dr. Mehmet Eren, Sadreddin Konevî'nin sadece bir sufi değil, aynı zamanda döneminin en büyük hadis otoritelerinden biri olduğuna "Sadreddin Konevî Hazretleri, Anadolu irfanının en önemli sütunlarından biri olmasının yanı sıra, aslında 'Sadrü’l-Muhaddisîn' yani muhaddislerin başı olarak anılan çok büyük bir hadis âlimidir. O, Konya’da ikamet ettiği süre boyunca Sahih-i Buhârî dersleri okutmuş, bu ilmi tasavvufi derinlikle harmanlamıştır.

Genellikle onun sadece tasavvufi ve felsefi yönü ön plana çıkarılsa da o, hadisleri 'tahkik' metoduyla inceleyen ve her bir rivayetin arkasındaki manevi hakikati arayan bir şarihtir. Onun kırk hadis şerhi, klasik şerh literatüründen farklı olarak, varoluşsal meseleleri ve marifetullahı hadisler üzerinden temellendiren, benzeri az rastlanan bir eserdir." diyerek dikkat çekti.

Zahir Ve Batın Dengesini Temsil Eder

Konevî’nin ilmi metoduna ve sufi kimliği ile hadisçi kimliğinin birbirini nasıl beslediğine değinen Eren,"Konevî’ye göre hadislerin anlaşılmasında sadece rivayet zinciri ve lügat bilgisi yeterli değildir; bunun yanında kalbi bir tasfiye ve manevi bir tecrübe olan keşf metodu da devreye girmelidir. O, 'hadis' dediğimizde sadece sözlerin nakledilmesini değil, o sözlerin kalpte bıraktığı tesiri ve hakikati kasteder.

Peygamber Efendimiz’den (sav) gelen nurların, sâlih rüyalar ve manevi yakazalar yoluyla hakikat arayıcılarına nasıl ulaştığını bizzat kendi ilmi tecrübeleriyle de harmanlayarak anlatır. Sûfi bir hadis şarihi olarak İslam’ın zahir ve batın dengesini en güzel şekilde temsil eden Konevî, hadis ilmini kuru bir nakilcilikten çıkarıp onu bir hakikat arayışına dönüştürmüştür."değerlendirmesinde bulundu.

şeklinde konuştu.

İslam Düşünce Tarihine Yeni Soluk

Programda Konevî’nin Selçuklu payitahtı Konya için taşıdığı değeri ve bıraktığı mirası vurgulayan Eren,"Selçuklu Konyası’nın ilmi ve manevi hayatına yön veren Konevî, İbnü'l-Arabî’den tevarüs ettiği irfanı sistemleştirmiş ve bu irfanı hadis ilmiyle buluşturarak İslam düşünce tarihine yeni bir soluk getirmiştir.

Bugün onun vasiyetine, kurduğu kütüphanesine ve geride bıraktığı nadide eserlere sahip çıkmak bizler için sadece tarihi bir sorumluluk değil, aynı zamanda günümüz insanının mana arayışına rehberlik edecek bir zorunluluktur. Onun mirası, Anadolu’nun mayasını oluşturan ilim ve irfan birlikteliğinin en somut örneği olarak karşımızda durmaktadır. Konevî’yi anlamak, Konya’nın ve Anadolu’nun ruh köklerine inmek demektir."ifadelerini kullandı.

Programın sonunda konuşmacı Prof. Dr. Mehmet Eren’e, günün anısına Postnişin Fahri Özçakıl ve eski Baro Başkanı Hasip Şenalp tarafından Katılım Beratı, Prof. Dr. Murak Ak ve Prof. Dr. Nuri Şimşekler tarafından TYB Konya Şubesi yayını takdim edildi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

