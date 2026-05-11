Selçuk Hukuk mezunlar yıllar sonra yeniden buluştu

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunları yıllar sonra yeniden buluştu. Selçuk Üniversitesi Mezunları ve Mensupları Derneği (SÜMEDER) tarafından düzenlenen buluşmada, mezunlar üniversite yıllarını yeniden yaşadı.

Hukuk Fakültesi ev sahipliğinde Sultan Alparslan Kültür Merkezinde düzenlenen program, farklı dönemlerden mezunları aynı çatı altında buluşturdu. Programın açılışında konuşan Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haldun Soydal, üniversite yıllarının insan hayatında silinmeyen izler bıraktığını söyledi.

Soydal, “Hukuk eğitimi; emeğin, sabrın ve sorumluluk duygusunun şekillendirdiği özel bir yolculuktur. Selçuk Üniversitesi olarak öğrencilerimizi yalnızca mesleki bilgiyle değil, adalet duygusu ve vicdan sahibi bireyler olarak yetiştirmeye gayret ediyoruz. Bugüne kadar ülkemize yaklaşık 500 bin nitelikli mezun kazandırmanın gururunu yaşıyoruz”şeklinde konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru ise Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olduğunu hatırlatarak “Bu şehir, sadece hukukçu yetiştirmiyor; vicdanlı hukukçular yetiştiriyor. Çünkü inanıyoruz ki vicdanlı bireyler merhametli toplumları, merhametli toplumlar da adil devlet düzenini inşa eder. Bu buluşmalar, mezunlarımız arasındaki bağı güçlendirmesi açısından çok kıymetli”dedi.

Konya Baro Başkanı Av. Oktay Unkur da Konya’daki hukuk geleneğinin köklü geçmişine dikkat çekti. Unkur, “Konya’da hukuk eğitimi ile baro tarihi iç içe geçmiş durumda. Böylesine kadim bir hukuk kültürünün bulunduğu bir şehirde görev yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum”şeklinde konuştu.

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berrin Akbulut ise buluşmanın ortak hafızayı yeniden canlandırdığını belirtti. Akbulut, “44 yıllık geçmişe sahip Fakültemiz, 16 bin mezunuyla büyük bir aile olmanın haklı gururunu taşıyor. Bugün burada geçmişle geleceği aynı çatı altında buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz”dei.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Av. Ferhunde Can da organizasyonun geleneksel hale gelmesini temenni etti. “Bugün yalnızca bir mezun buluşması değil; anıları tazeleme, hasret giderme ve aidiyet duygusunu yeniden hissetme günü” ifadesini kullandı.

Programa Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Ak ve Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu, TBMM Hastanesi Başhekimi ve Eski Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, hukukçular, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.