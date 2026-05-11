Saadet Konya sahada

Saadet Partisi Konya Mayıs Ayı İl Divan Toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Saadet Partisi Konya İl Başkanı Mehmet Demirel, “2025 yılında olduğu gibi 2026 yılında da Genel Merkezimizin gerçekleştirdiği Saadet Sahada’da programımızı gerçekleştiriyoruz.

Geçtiğimiz Günlerde Gençlik Kolları Üyelerimiz Çumra ilçemizde 27. Dönem Konya milletvekilimiz Abdulkadir Karaduman bozkır ilçemizde bir dizi ziyaretler geçirdi. Bu ziyaretlerde gördüğümüz ilgi, milletimizin gerçek çözüm bekleyen dertlerini yerinde dinleme konusundaki haklılığımızı teyit etti.

Teşkilatlarımızın sahadaki aktif ve sonuç odaklı çalışmalarıyla, partimizin vizyonunu her kapıya ulaştırmaya devam edeceğiz. İnşallah ocak ayında muhalefet partileri içerisinde en çok üye yapan parti olma sıfatımızı temmuz ayında açıklanan rakamlarda da göstereceğiz.”dedi.

Tarım işçileri zor koşullarda

Mevsimlik tarım işçileri ile ilgili konuşan Demirel, “Maalesef mevsimlik tarım işçileri zor koşullar altında yaşam mücadelesi vermektedir. Ülkemizde en çok mevsimlik işçi göçü veren kent Şanlıurfa olurken, en fazla işçi çeken kent ise Konya’dır. Şehrimize her yıl binlerce aile hasat döneminde çalışmak için gelmektedir.

Tarım işçileri uzun çalışma saatlerine rağmen düşük ücretlerle geçinmeye çalışmakta, çoğu zaman sigortasız ve sosyal güvenceden yoksun şekilde çalıştırılmaktadır. Barınma koşulları ise insan onuruna yakışmayacak düzeydedir; işçiler genellikle geçici çadırlarda yaşamakta, temiz suya, elektriğe ve sağlıklı yaşam alanlarına erişimde ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Bu durum özellikle çocuklar, kadınlar ve yaşlılar için önemli sağlık sorunlarına yol açmaktadır” ifadelerini kullandı.

Eğitimdeki Sorunlara Değindi

Eğitim alanındaki sorunlara da değinen Demirel, “Engelli vatandaşlarımızın karşılaştığı zorluklar yalnızca bireysel birer mesele değil, toplumsal bir adalet sorunudur.

Düzenleyeceğimiz bu çalıştay ile amacımız sadece mevcut sorunları bir kez daha tespit etmek değildir; asıl hedefimiz, bu sorunları ortadan kaldıracak uygulanabilir, insan odaklı ve hakkaniyetli çözüm yollarını ortak akılla inşa etmektir.

Saadet Partisi olarak, engelli kardeşlerimizin onurlu ve kimseye muhtaç olmadan yaşayabileceği bir Türkiye’yi tesis etmekte kararlıyız. Sivil toplum kuruluşlarımızın ve engelli grupları temsilcilerimizin katkılarıyla hazırlayacağımız sonuç raporu, bu yoldaki en önemli yol haritalarımızdan biri olacaktır.”dedi.

Toplantıya Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları Adnan Simit ve Hüseyin Saydam katıldı.