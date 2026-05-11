Osmanlıyı Konya'mı kurdu? Tarihçi Arabacı açıkladı

Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen “Fütüvvetnameler, Gazavatnameler, Destanlar” konulu sohbetinde, Selçuklular’ın Anadolu’ya hicret ettiklerinde sadece aileleri, atları ve sürüleriyle gelmediklerini, yanlarında mihver kitapları ve şaheserleri olduğunu belirterek “Selçuklu hicretinde; yüksek bir iman, erişilmez bir ideal vardı” dedi.

Türkiye’ye bin yıldan beri tutunduğumuzu, Batılılaşma ile birlikte Türk kültürünü küçük gören bir anlayışa sahip olmamıza rağmen köklerimize doğru yol aldığımızı ifade eden Prof. Dr. Caner Arabacı, Batılıların “yeryüzünü cehenneme çevirmek için tekniği” ürettikleri gibi Kudüs’e kadar uzanan Haçlı Seferleri’ni, Anadolu (İznik) önlerinde karşılayan Kılıç-Arslan’ın zırhlı süvari ve askerlerden oluşan 600 bin Haçlı ordusuna karşı yıpratma harbi uyguladığını söyledi.

60 bin askerden oluşan Kılıçarslan’ın ordusunun bu yıpratma harbi sayesinde Haçlı ordularını Antakya’ya vardıklarında sayılarının 70 bine indiğini kaydeden Arabacı, Kudüs fethedildiğinde, sokakların kan gölüne döndüğünü ve atların dizlerine kadar kan içinde yürüdüklerini söyledi.

Fütüvvetnameler Selçuklunun El Kitabi

Horasan Erenleri’nin ruh iklimi ile gaza ruhunun oluşmasında fütüvvetnameler, gazavatnameler ile destanların son derece önemli olduğunu söyleyen tarihçi-yazar Caner Arabacı, Battal Gazi ile Sarı Saltuk dastanlarından örnekler vererek “O dönemlerde Selçuklu gençliğinin el kitabı; fütüvvetnameler idi. Battal Gazi destanları, 1975’lere kadar Konya’daki evlerde de okunuyordu. Bizim 251 gazavatnamemiz var.

Dede Korkut hikâyelerinden tutun Battal Gazi ve Sarı Saltuk destanlarına, sevgi ve aşk kokan Tahir İle Zühre, Kerem ile Aslı, Leyla ile Mecnun hikâyelerine varıncaya kadar bizim kendi kahramanlarımız, sevgilerimiz, aşklarımız günümüz genç nesillerine tanıtılmalı, sevdirilmeli ve yeniden uyarlanarak beyaz cam ile beyaz perdeye aktarılmalı”şeklinde konuştu.

Osmanlı’yı Konya Kurdu

Arabacı konuşmasının devamında Osmanlı-Selçuklu ilişkisine değinerek, “Selçuklu’dan Osmanlı’ya geçen alâmetler ve nişaneler arasında hutbe, hilat, sikke, taht, tuğra, kılıç, sancak, kös gibi semboller de vardı.

Osmanlı’nın ilk kadısı kimdi? İlk hutbeyi kim okudu? Dursun Fakih. Peki Dursun Fakih, Konya’dan gidip Osmanlı’ya katılmadı mı? Osmanlı nasıl kuruldu? Selçuklu heyetinin Osman Bey’e sunduğu alâmetler arasında kitap, kılıç, bayrak ve sancak ile birlikte kös’de vardı.

Osmanlı’yı Selçuklular ve dolayısıyla Konya kurdu diyebiliriz. Peki birlik nerede ve nasıl sağlanır? Birlik ezanla sağlanır. Birlik kitapla sağlanır. Birlik mehterle sağlanır.

Birlik dille sağlanır. Dursun Fakih diriliş ruhu üflüyor bize. Birlik Battal Gazi’yle, Sarı Saltuk’la da sağlanır. Birlik, ilmin kapısı ve Allah’ın aslanı Hz. Ali’yle de sağlanır. Battal Gazi, cenk meydanında 20 kefereyi yere serdikten sonra düşmana 70 hüner (savaş tekniği) gösteriyor. Selçuklular’da mesleği ve sanatı (elinde altın bileziği) olmayan erkeğe kız verilmezdi. Birlik aileyle da sağlanıyor.”dedi.

Tarih sohbetinden sonra Prof Dr. Caner Arabacı’ya kitap hediyesini Konya Bölge Yazama Eserler Kütüphanesi Müdür Vekili Hasan Yaşar, emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Saim Sakaoğlu ile birlikte verdi.