Anneler ve çocuklar gönüllerince eğlendi

Seydişehir Belediyesi 10 Mayıs Anneler Günü’nü unutmadı. Belediye tarafından anneler ve çocuklara özel etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikte anneler ve çocuklar gönüllerinde eğlendi. Belediye’den konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“10 Mayıs Anneler Günü kapsamında düzenlediğimiz oryantiring etkinliği, survivor parkuru ve şişme oyun gruplarıyla anne ve çocuklarımız keyif dolu anlar yaşadı. Yoğun katılımın olduğu programda; hem eğlendik hem de birlikte güzel anılar biriktirdik. Çocuklarımızın neşesi, annelerimizin mutluluğu etkinliğimize ayrı bir güzellik kattı. Katılım sağlayan tüm ailelerimize teşekkür ediyor, başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyoruz.”