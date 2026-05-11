Konya tarımı projelerle modernleşiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilçe tarım müdürlükleri üreticileri desteklemeye devam ediyor.

Ümmü Gülsüm DündarEditör
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilçe tarım müdürlükleri Konyalı üreticileri desteklemeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Karatay ilçe Müdürlüğünce Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında, desteklemeye hak kazanan üreticilerin hibeli olarak aldığı makine ve ekipman kontrolleri devam ediyor. 

Konu hakkında şu açıklamada bulunuldu,  “Teknik personelimizce yapılan denetimlerde Desteklenen makine ve ekipmanların üreticinin kullanımında olup olmadığı ve Ekipmanların teknik özelliklerinin destekleme şartlarına uygunluğu kontrol edilmektedir. KKYDP destekleri ile ilçemizde tarım sektörünün modernizasyonu sağlanıyor ve üretimde verimlilik artıyor. 

Desteklemelerden faydalanarak makine ekipman alımı yapan üreticilerimize hayırlı olsun diyor, tüm üreticilerimize bol bereketli bir üretim sezonu diliyoruz.” 
 

