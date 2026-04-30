Beşiktaş ile Gaziantep 14. buluşmada
İki takım yarınki maçla birlikte ligde 14. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 13 mücadelede siyah-beyazlı takım, 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. İki takım yarınki maçla birlikte ligde 14. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 13 mücadelede siyah-beyazlı takım, 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 19 gol atarken, Gaziantep FK 15 golle karşılık verdi.