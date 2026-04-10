Basketbolda haftanın programı! Konya BŞ. hükmen galip
Basketbol Süper Ligi'nde 26, Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 33. hafta müsabakaları yapılacak. TBL'de mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, rakibi Yalovaspor ligden çekildiği için haftayı hükmen galibiyetle geçirecek
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 26, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 33. hafta müsabakaları yapılacak. TBL’de mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, rakibi Yalovaspor ligden çekildiği için haftayı hükmen galibiyetle geçirecek. Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle.
Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Safiport Erokspor-Mersinspor (Sinan Erdem)
18.00 Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji (Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi)
20.30 Karşıyaka-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
12 Nisan Pazar:
13.00 Glint Manisa Basket-TOFAŞ (Muradiye)
15.30 Trabzonspor-Aliağa Petkimspor (Hayri Gür)
18.00 Bursaspor Basketbol-Türk Telekom (TOFAŞ)
13 Nisan Pazartesi:
19.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
23 Nisan Perşembe:
19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray MCT Technic (Pamukkale Üniversitesi)
Türkiye Basketbol Ligi
12 Nisan Pazar:
14.45 Gaziantep Basketbol-iLab Basketbol (Karataş Şahinbey)
15.00 Ankaragücü Basketbol-Finalspor (TOBB ETÜ)
16.30 Bandırma Bordo Basketbol-Haremspor (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)
18.15 Çayırova Belediyespor-TED Ankara Kolejliler (Çayırova)
13 Nisan Pazartesi:
16.00 Ormanspor-Kipaş İstiklalspor (M. Sait Zarifoğlu)
17.00 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Göztepe (Gazanfer Bilge)
18.00 Fenerbahçe Koleji-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Fenerbahçe Metro Enerji)
19.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Darüşşafaka Lassa (Kocaeli Atatürk)