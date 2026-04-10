TAFE Traktör, en yeni traktörünü tanıtıyor

TAFE Traktör, en yeni traktör serisini Konya Tarım Fuarı'nda sergileyerek Türkiye'deki çiftçilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş ürünler geliştirme konusundaki kararlılığını pekiştiriyor ve 100 beygir altı segmentte küresel bir lider olma vizyonunu güçlendiriyor.

Yeni piyasaya sürülen kompakt kabin seçeneği TAFE 6028M Cabin, ısıtma ve klima özellikleriyle operatör konforunu artırarak tüm hava koşullarında verimli performans sağlıyor. Çok yönlülük odaklı tasarlanan traktör, ön yükleyici ve çim lastiği seçenekleriyle de sunuluyor; bu da onu ilaçlama, malzeme taşıma ve belediye operasyonları gibi uygulamalar için son derece uygun hale getiriyor. Kompakt tasarımı, kullanım kolaylığı ve kanıtlanmış performansıyla TAFE 6028M, Türkiye'deki çiftçiler arasında tercih edilen bir seçenek olmaya devam ediyor.

Portföyünü daha da güçlendiren TAFE, hem tarla hem de bahçe işleri için çok yönlü bir çözüm olarak tasarlanan yepyeni Çok amaçlı Kompakt Serisini de tanıtıyor. Bu seri; toprak işleme, nakliye ve ilaçlama dahil olmak üzere çok çeşitli tarımsal görevler için son derece uygundur. Standart tarımsal faaliyetlere ek olarak bu traktörler; belediye hizmetlerinde, çim bakımında ve benzeri işlerde de verimli bir şekilde çalışarak farklı kullanım gereksinimleri için esneklik sunmaktadır.

TAFE ayrıca, Türkiye'deki modern tarımın gelişen gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanan yepyeni 100 HP kabinli traktörü TAFE 1015'i de sergiliyor. Güçlü 4 silindirli Deutz motorundan güç alan ve modern bir tasarım anlayışıyla üretilen bu traktör, çok çeşitli tarımsal uygulamalarda yüksek performans sunuyor. Entegre kabini operatör konforunu ve verimliliğini artırarak onu uzun çalışma saatleri ve çeşitli tarla koşulları için uygun hale getiriyor.

Öne çıkan bu yeniliklerin yanı sıra TAFE; TAFE 240 S, 7515 Kabin, 5015 GE, 5515 GE, 7515 GE ve 6515 F modellerini de içeren Klasik, Magna Kabin, Bahçe ve Meyve Serisi traktörlerini de sergiliyor. Hassas tarım için tasarlanan bu traktörler; meyve bahçesi ve bağ uygulamalarında kompakt tasarım, yüksek manevra kabiliyeti ve güvenilir performans sunuyor. Türkiye pazarına girişinden bu yana TAFE Traktör; giderek büyüyen bayi ağı, özel olarak kurulan son teknoloji Müşteri Deneyimi Merkezi ve Manisa'daki üretim tesisi aracılığıyla Türkiye genelindeki varlığını istikrarlı bir şekilde genişletmeye devam ediyor.

Çiftçiler, bayiler ve ziyaretçiler; TAFE'nin en yeni traktör serisini deneyimlemek ve teknik uzmanlarla bir araya gelmek üzere TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi, Salon 1, Stant 102'deki TAFE standını ziyaret ediyor.

