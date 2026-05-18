Başkan Ustaoğlu'ndan davet

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Seydişehir Belediyesinin organize ettiği etkinlik programı ile Belediye Meydanında coşkuyla kutlanacak. Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, tüm gençleri ve Seydişehir halkını düzenlenecek olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Bisiklet Akrobasi Gösterisi, Sancak Mehmet Dinletisi, Ece Ceylin Konseri ve Seydişehir Belediye Spor Kulübü Şampiyonluk Kutlamalarına davet etti. 19 Mayıs Salı Gençlik Konseri program akışı şu şekilde; Saat: 19.00 Bisiklet Akrobasi Gösterisi, Saat: 20.00 Sancak Mehter Dinletisi, Saat: 20.30 Ece Ceylin Konseri ve Belediye Spor Kulübü Şampiyonluk Kutlaması.

