Eczacılığın geleceği Konya'da konuşuldu

Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile Konya Eczacı Odası tarafından düzenlenen toplantıda eczacılığın dönüşümü konuşuldu. İki gün süren kongrede akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrenciler bir araya gelerek önemli istişarelerde bulundu. Sultan Alparslan Kültür Merkezinde üçüncüsü düzenlenen kongrenin açılışında konuşan Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Tugay, eczacılığın toplum sağlığı açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Tugay, “Pandemi süreciyle birlikte eczacılık mesleğinin değeri daha iyi anlaşıldı. İnsan sağlığını koruma, tedavi süreçlerini destekleme ve yaşam kalitesini artırma noktasında eczacılar büyük sorumluluk üstleniyor. Bilimsel gelişmelerin hızla ilerlediği günümüzde bilgi paylaşımı ve mesleki dayanışma her zamankinden daha önemli. Bu kongrenin yeni bilimsel çalışmaların paylaşılmasına ve mesleki iş birliklerinin güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyorum” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından kongrenin düzenlenmesine katkı sunan isimlere teşekkür plaketi sunuldu. Program, paneller ve mesleki söyleşilerle sürdü.

Eczacılık Giderek Genişleyen Bir Alan

Kongrenin söyleşi bölümünde konuşan Türk Eczacıları Birliği Başkanı Mehmet İrfan Demirci, eczacılık mesleğinin giderek genişleyen bir hizmet alanına sahip olduğunu ifade ederek, “Türkiye genelinde görev yapan 55 bini aşkın eczacının beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Eczacılık, yalnızca bugünü değil geleceği de planlamayı gerektiren bir meslek. Artan ilaç tüketimi ve sağlık hizmetlerindeki dönüşüm, eczacıların sağlık sistemindeki önemini daha da artırıyor. Bu süreçte mesleki dayanışmayı güçlendirmek ve geleceğe yönelik projeler geliştirmek büyük önem taşıyor”ifadelerini kullandı. Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan ise akademik kariyer süreçleri, uluslararası bilimsel iş birlikleri ve genç araştırmacılar için fırsatlara değinerek bilimsel üretimin sürdürülebilirliği ile araştırma kültürünün önemine değindi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öztekin Algül de eczacılığın dönüşen yapısına vurgu yaptı. Algül; klinik eczacılık ve danışmanlık hizmetleri, Türkiye’de eczacının sağlık sistemindeki yeri, yanlış ilaç kullanımına karşı eczacının önemi gibi birçok konuda önemli bilgiler paylaştı.

