Başkan Kızılkaya'dan Cihanbeyli halkına duyuru

Cihanbeyli Belediye Başkanı Dr. Fırat Kızılkaya, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında duyuruda bulundu. Başkan Kızılkaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “İlçemizde bugüne kadar 100 kilometrelik Enerya doğalgaz abonelik hat çalışması tamamlanmıştır. Bu kapsamda Cihanbeyli merkezindeki tüm cadde ve sokaklarımızda altyapı çalışmaları nedeniyle tahribatlar oluşmuştur. Söz konusu tahribatların giderilmesi amacıyla, 26 milyon TL muhammen bedelle ihaleye çıkılmış olup, hava koşullarının elverişli hale gelmesiyle birlikte çalışmalarımıza ivedilikle başlanacaktır. Değerli hemşehrilerim, hep doğalgaz doğalgaz diye taleplerde bulunduk. Ancak Enerya Bölge Müdürlüğü’nden aldığımız bilgilere göre, ilçemizde 1.345 hanenin hâlâ doğalgaz abonelik bağlantılarını yapmamış ve yapmadıkları anlaşılmıştır. Bu nedenle, belediyemiz tarafından gerçekleştirilecek yol yapım çalışmalarından önce, ilgili vatandaşlarımızın doğalgaz abonelik bağlantılarını tamamlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde, yol yapım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılacak abonelik taleplerinde, vatandaşlarımız çok ciddi yol bozma bedelleriyle karşı karşıya kalacaklardır. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına, söz konusu 1.345 hanenin zaman kaybetmeden, yol yapım çalışmalarımız başlamadan önce abonelik işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur.”