Konya'da tarlasında yaralı buldu

Konya'nın Karapınar ilçesinde tarlada bulunan yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı.

İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bir çiftçi tarafından Seyithacı mevkisinde ekili bir tarla içerisinde bulunan yaralı kuş, yetkililere teslim edildi. 

Tarlada çalışan Muhammet Baldanoğlu, yerde hareketsiz yatan bir kuş fark etti. Kuşun yanına gittiğinde bitkin olduğunu ve kanadında yara bulunduğunu söyleyen Baldanoğlu, 

‘Kıpırdamayınca yanına vardım. Yanıma almasaydım yabani hayvanlara yem olacaktı. Büyük ihtimalle elektrik tellerine çarpmış. Bir hayvanı kurtarmak mutluluk verici’ dedi. 

Baldanoğlu, hayvana yem verdiğini, su içirdiğini ve dinlenmesini sağladığını da ifade etti. Yaralı kızıl şahin, Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

İHA

Bakmadan Geçme

Konyaspor 4 günde bir maç oynayacak
Konyaspor 4 günde bir maç oynayacak
KTO'da İdari Destek Hizmetleri Sektörü masaya yatırıldı
KTO’da İdari Destek Hizmetleri Sektörü masaya yatırıldı
Konyaspor, Trabzon'a evinde geçit vermiyor
Konyaspor, Trabzon’a evinde geçit vermiyor
Konya trafiğine neşter: Dev proje yükseliyor
Konya trafiğine neşter: Dev proje yükseliyor
Konya'da hayat kurtaran ortaklık
Konya'da hayat kurtaran ortaklık
Rakamlarla Konyaspor-Trabzonspor maçı!
Rakamlarla Konyaspor-Trabzonspor maçı!