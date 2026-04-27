Altın haftaya nasıl başladı? 27 Nisan Pazartesi günü Konya'da altın fiyatları
Vatandaşlar tarafından Konya'da altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. İşte Konya'da güncel altın fiyatları...
27 Nisan 2026 Pazartesi günü, saat 09.30 itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları;
Gram Altın 6.840,00
Çeyrek Altın 11.510,00
Yarım Altın 23.020,00
Ata Cumhuriyet 46.850,00
22 Ayar Bilezik 6.603,00
18 Ayar Altın 5.474,00
14 Ayar Altın 4.448,00
Teklik Altın 46.040,00
Gremse Altın 114.500,00
Resat Altın 46.850,00
Hamit Altın 46.850,00