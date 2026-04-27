Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 27 Nisan Pazartesi
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 27 Nisan Pazartesi günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
TORUK ECZANESİ
FERİTPAŞA MAHALLESİ YÜK. MÜH. ÜMİT BAHADIRTÜRK SOKAK NO:28A SELÇUKLU
(NALÇACI NENE HATUN PARKI ORTASI, İMAMOĞLU CAMİİ YANI, CEMO ETLİEKMEK - SAUNA GÜMÜŞ KAPI ARASI)
234 07 07
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
ERDEM ECZANESİ
SELÇUK MAHALLESİ HARZAMİ SOKAK NO:9A SELÇUKLU
(ŞEKER LOKALİ ARKASI ŞEKER FAB. NİZAMİYE KRŞ.)
323 66 22
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
AKŞEMSETTİN ECZANESİ
AKŞEMSETTİN MAHALLESİ ŞEYDA SOKAK NO:7A SELÇUKLU
(BAŞKENT HASTANESİ CİVARI, AKŞEMSETTİN 11 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
257 04 05
4. BÖLGE (MERAM)
REYHAN ECZANESİ
GÖDENE MAHALLESİ 17384 SOKAK NO:1D MERAM
(GÖDENE BOZKIR MİSMAR MARKET YANI)
338 26 27
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
BEKAROĞLU ECZANESİ
ŞEMSİ TEBRİZİ MAHALLESİ İSTANBUL CADDESİ NO:139A KARATAY
(ESKİ FENNİ FIRIN İLERİSİ)
352 04 27
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
HEKİMOĞLU ECZANESİ
İHSANİYE MAHALLESİ MİLLET CADDESİ NO:23A-B SELÇUKLU
(MERAM YENİYOL GİRİŞİ-KONYA ORDUEVİ KAVŞAĞI)
320 47 74
7. BÖLGE (KARATAY)
YASEMİN ECZANESİ
FETİH MAHALLESİ AHMET EFENDİ SOKAK NO:2A KARATAY
(37 NOLU KARŞEHİR ASM KARŞISI, KARŞEHİR HALI SAHA YANI)
0543 278 13 42
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
MERVE ÇERŞİL ECZANESİ
HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ GAZİVEREN CADDESİ NO:34B SELÇUKLU
(DİYANET ERKEK YURDU CİVARI)
246 18 22
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
POLEN ECZANESİ
MALAZGİRT MAHALLESİ EYÜP SULTAN CADDESİ B BLOK 1. GİRİŞ NO:57B SELÇUKLU
(EYÜP SULTAN CADDESİ ÜZERİ, 6 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI, FORUM CENTER AVM)
503 59 92
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
BEYHEKİM ECZANESİ
BEYHEKİM MAHALLESİ ALİ DEMİRTAŞ SOKAK NO:49B1-B2 SELÇUKLU
(BEYHEKİM DEVLET HAST. CİVARI, ÇELİKKAYALAR AVM YANI)
263 10 10
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
EFE ECZANESİ
SANCAK MAHALLESİ ŞULE SOKAK IHLAMUR KONUTLARI NO:17F SELÇUKLU
(23 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI - MTA YANI)
255 52 19
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
RÜZGAR ECZANESİ
ALPARSLAN MH. MERAM FENLİSESİ CD. NO:2C MERAM
(KARAMAN CD. BOZKIRLILAR MİSMAR MARKET KARŞISI, MERAM FEN LİSESİ YAKINI)
321 30 60