Başkan Kılca'dan bayram tebriği

Başkan Hasan Kılca mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bazı günler vardır; insan sadece takvime bakarak değil, kalbine dokunan duygularla anlar o günün kıymetini. Bayram işte tam da böyledir. Çocukluğumuzun sabahlarını hatırlatan bir ses, anne ocağından yükselen bir dua, kapısı çalınsın diye bekleyen bir büyüğün gözlerindeki umut, bir yetimin başını okşayan merhamet elidir.

Kurban Bayramı; yalnızca bir ibadetin yerine getirildiği günler değildir. Kurban, insanın Rabbine yakınlaşma arzusudur. Paylaşmanın, fedakârlığın, teslimiyetin ve kardeşliğin adıdır. Hz. İbrahim’in sadakatiyle, Hz. İsmail’in teslimiyetiyle bize ulaşan bu kutlu emanet; bugün hâlâ sofralarımıza bereket, gönüllerimize huzur olmaya devam etmektedir.

Bayramlar biraz da kendimizi yoklama zamanıdır. Kimi unuttuk, hangi gönüle geç kaldık, hangi kapıyı uzun zamandır çalmadık diye düşünme vaktidir. Çünkü bayram; bir gönülü sevindirebilmek, bir çocuğun yüzünde tebessüm olabilmek, bir yaşlının duasında yer bulabilmektir.

Bugün Gazze’de bayram sabahına uyanamayan çocukları, yıkılmış evlerin gölgesinde hayata tutunmaya çalışan anneleri, zulüm altında yaşam mücadelesi veren tüm mazlum coğrafyaları da yüreğimizde taşıyoruz. Bayramın gerçek manası; sadece kendi mutluluğumuzda değil, başkasının acısını hissedebilme vicdanındadır.

Dualarımızın, dayanışmamızın ve kardeşliğimizin sınırları aşmasını temenni ediyorum.

Bizler, medeniyetini paylaşmak üzerine kurmuş bir milletiz. Komşusunu gözetmeyi, garibin elinden tutmayı bayramın en güzel tarafı bilen bir kültürün mensuplarıyız. İnşallah bu bayramda da büyüklerimizin hayır duasını alacak, küçüklerimizin sevincine ortak olacak, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; aziz hemşehrilerimizin, milletimizin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor; bayramın Konya’mıza, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, bereket ve barış getirmesini diliyorum.”