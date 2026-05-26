KTÜN rektörü Çelik'in Kurban Bayramı mesajı

Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, mesajında şunları vurguladı:

"Kültürümüzde ve inancımızda önemli bir yeri olan dini bayramlar, kaynaşmaya, dostluk ve akrabalık bağlarının kuvvetlenmesine, bu vesileyle kültürel devamlılığın sağlanarak gelecek nesillere aktarılmasına imkân tanımaktadır. Bu minvalde ülke olarak önemli dini bayramlarımızdan biri olan Kurban Bayramı’na bir kez daha erişmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşamaktayız.

Sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendiren; toplumsal birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bayramlar, aynı zamanda paylaşmanın ve gönüllere dokunmanın en anlamlı vesilelerinden biridir. Dostlukları canlı tutan, kırgınlıkları unutturan ve “biz” olma bilincini kuvvetlendiren bu müstesna günleri; manevi değerlerimizin ışığında, birlik ve beraberlik içerisinde karşılamanın kıymetini bir kez daha idrak ediyoruz.

Milli birlik ve beraberliğimizin, toplumsal hoşgörü anlayışımızın ve paylaşmayı esas alan medeniyet değerlerimizin güçlü bir yansıması olan Kurban Bayramı’nın; kardeşlik duygularını daha da kuvvetlendireceğine, ihtiyaç sahiplerine umut olacağına ve toplumsal dayanışmamıza katkı sunacağına yürekten inanıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle; sevgi, hoşgörü ve paylaşımın yoğun olarak yaşandığı Kurban Bayramı’nın şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve esenlik getirmesini temenni ediyor; hepimizin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum."

