Konya'da bıçaklı kavga dehşeti
Konya'nın Çumra ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Haberin Özeti
- • Konya'nın Çumra ilçesinde şaka yüzünden çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 22 yaşındaki Hüseyin Özdemir hayatını kaybetti.
- • İki kişi arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek Özdemir'in bıçakla ağır yaralanmasına yol açtı.
- • Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı genci kurtaramazken, polis ekipleri kavgayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.
Olay, Konya'nın Çumra ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki kişi arasında şaka nedeniyle başladığı öne sürülen sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 22 yaşındaki Hüseyin Özdemir bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Hüseyin Özdemir kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, 1 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.