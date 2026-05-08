Başkan Bayındır, hemşehrilerini ağırladı

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Merkezi Ankara’da bulunan Beyşehir Derebucak Hüyük Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ni ağırladı.

Ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Bayındır, “Merkezi Ankara’da bulunan Beyşehir Derebucak Hüyük Kültür ve Yardımlaşma Derneği (BEYDER) Dernek Başkanı Ahmet Taş ve kıymetli yönetim kurulu üyelerini belediyemizde misafir ettik.

Ankara’da yaşayan Beyşehirli, Derebucaklı ve Hüyüklü hemşehrilerimizi aynı çatı altında buluşturarak birlik ve beraberliğimizi yaşatan, memleket bağlarımızı güçlü tutan çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Gurbette hemşehrilik kültürünü yaşatmak, dayanışmayı artırmak ve memleket sevgisini diri tutmak adına gösterdikleri gayret bizleri mutlu ediyor.

Bizler nerede yaşarsak yaşayalım aynı gönül bağıyla birbirine bağlı büyük bir aileyiz. Memleket sevdasını yaşatan her çalışma bizim için çok kıymetlidir. Nazik ziyaretleri ve samimi sohbetleri için Dernek Başkanımız Ahmet Taş’a ve değerli yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.”dedi.