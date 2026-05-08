Konya'da öğrencilere destek için kermes açıldı

Konya Ayakkabıcılar Sanayi Derneği, Ayakkabıcılar Odası, Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği ve ayakkabı üretimi yapan esnaf el ele vererek okul ve öğrencilere destek amaçlı düzenlenen kermesin açılışını Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak ve Oda Başkanları yaptı.

Başkan Karabacak ve beraberindeki heyet, kermes alanındaki incelemelerinin ardından, Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yer alan teorik ve pratik eğitim alanlarını gezdi.

Kermese katkıda bulunan tüm Aykent sanayici esnafına teşekkür eden Konya Ayakkabıcılar Odası Başkanı Muhammet Acar ve Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü İlker Özer, 10 Mayıs’a kadar açık kalacak kermese tüm Konyalıları davet etti.