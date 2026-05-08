Tarımın dijital dönüşümü festivalde ele alındı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen Uluslararası Tarım Bilimleri Kongresi (ISASC’26) ve Selçuk Tarımtech’26 Tarım Teknolojileri Festivali akademisyen, sektör temsilcileri ve kamu yöneticilerini “akıllı tarım” ortak paydasında buluşturdu.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu, YÖK tarafından Selçuk Üniversitesine verilen “Tarımda Dijital Dönüşüm” misyonunun önemine dikkat çekerek Konya’nın, dünyaya teknoloji transferi yapabilecek bir merkez olma yolunda ilerlediğini ifade etti. Bayramoğlu, “202 ülkede 10 bin 200 üniversite ile iletişim halindeyiz. Gıda arz güvenliği için bir "know-how" merkezi olma yolunda ilerliyoruz. Konya dünyayı teknoloji transferi yapabilecek bir potansiyele sahip”dedi.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, bakanlığın üretim planlamasından bahsederek özellikle dijitalleşmeye yatırım yapan genç ve kadın üreticilerin desteklemelerde öncelikli olacağını söyledi. Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker; tarımın masada değil, sahada yapıldığını hatırlatarak gençlerin sektöre kazandırılması için tarım meslek liselerinin önemini vurguladı.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Harman ise, Üniversitenin tarımda dijital teknolojiler misyonuyla küresel gerçeklere yön verme kararlılığını vurguladı. Harman, “Tarım artık sadece toprağı işlemek değil, veriyi yönetmektir. Üç gün sürecek bu etkinlik, teoriyi pratikle birleştiren bir vizyon sunuyor”şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Ali Yavuz Şeflek’in Moderatörlüğünde kongrenin “Robotik Sağım ve Uydu Destekli Tarım Dönemi” konulu oturumuna geçildi. Etkinlikte Farmlabs Üst Teknik Sorumlu Özgehan Özen, Netafim Türkiye Satış ve Faaliyetler Direktörü Okan Başaran, Met Farm/GEA Satış Müdürü Hasan Kuraloğlu, Önallar Tarım Makineleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şenol Önal konuşmalarında robotik sağımın faydalarına ve uydu destekli tarımın üretici üzerindeki olumlu etkisine değindi.

Oturumun ardından Selçuk Tarımtech’26 festivalinin açılışı gerçekleştirildi. Konya Vali Yardımcıları Yavuz Güner ve Bayram Gale de festival alanını ziyaret etti. Teknoloji stantlarını inceleyen katılımcılar; yerli üretim tarım makineleri, otonom sistemler ve akıllı sulama çözümleri hakkında yetkililerden bilgi alarak dijitalleşmenin üretimdeki stratejik önemine vurgu yaptılar.

Stantları inceleyen Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 3. sınıf öğrencisi İrem Güler, “İleride tarımda nelerle karşılaşacağımızdan, bugün neler olduğuna kadar birçok şeyi deneyimleme imkanı buluyoruz” sözleriyle festivalin önemine dikkat çekerken, Tarım Ekonomisi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Yunus Tek Ülger ise teknolojik gelişmeleri yakından görme ve katılımcı şirketlerden staj olanakları hakkında bilgi alma fırsatı yakaladığını belirtti.