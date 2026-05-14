Başkan Altay kendi sırasına oturdu: 'Benim için çok özel bir duygu'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Selçuk İlkokulu’nu ziyaret etti.

Sıcak ve samimi anların yaşandığı ziyarette öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet eden Başkan Altay, eğitim hayatının ilk yıllarını geçirdiği okulda bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Başkan Altay, “Yıllar önce sıralarında oturduğum Meram Selçuk İlkokulu’nda bulunmak benim için çok özel bir duygu. Yavrularımızın heyecanına ve enerjisine ortak olurken kendi okul yıllarımı da yeniden hatırladım. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızla keyifli ve verimli bir buluşma gerçekleştirdik.

İnşallah burada eğitim gören öğrencilerimiz de gelecekte ülkemize ve şehrimize önemli hizmetlerde bulunacak. Ziyarette bize eşlik eden Meram İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Erkan Yakışır bey başta olmak üzere; sıcak karşılamadan dolayı okul müdürümüze, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Tüm evlatlarımıza eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.