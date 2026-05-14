  • Haberler
  • Konya
  • Konya'da şaşırtan diyalog! Veteriner hekim vahşi kurtla sohbet etti

Konya'da şaşırtan diyalog! Veteriner hekim vahşi kurtla sohbet etti

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde yayla yolunda aracıyla giderken gördüğü kurdu yanına çağıran veteriner hekimin konuşması sosyal medyada ilgi çekti.

Youtube Kanalı
Youtube Kanalı
Abone Ol
Konya'da şaşırtan diyalog! Veteriner hekim vahşi kurtla sohbet etti
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Haberin Özeti

  • Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde veteriner hekim Ali Kaya, yayla yolunda karşılaştığı bir kurdu yanına çağırdı.
  • Kaya'nın "gel oğlum" gibi sözlerle yaptığı bu çağrı, sosyal medyada büyük ilgi odağı oldu.
  • Veteriner hekim Ali Kaya, olayın ardından dağlarda vahşi hayvanlara karşı dikkatli olunması tavsiyesinde bulundu.

Bozkır’da veteriner hekimlik yapan Ali Kaya, Gölcük Yaylasından Yalıhüyük'e giderken Yirce mevkisinde yol kenarında bir kurt fark etti.

Aracını durdurarak kurdu izlemeye başlayan Ali Kaya, kurda seslenerek o anları kayıt altına aldı. Kaya'nın kurdu çağırması sosyal medyada ilgi odağı oldu. 

Konya'daki bu ağaç 150 bin lira! Peyzaj ürünlerine dev talep
Bu Habere de Bak
Konya'daki bu ağaç 150 bin lira! Peyzaj ürünlerine dev talep

Konya Bozkır'da veteriner hekimlik yapan Ali Kaya, yayla yolunda karşısına çıkan yaban kurduyla ilginç bir diyalog kurdu.

Kaya, kurda evcil bir hayvana seslenir gibi "gel oğlum, gel bana, gel koçum" diye seslenerek kurdu yanına çağırırken, kurt bir süre sonra uzaklaştı.

Bozkır’da veteriner hekim olduğunu belirten Ali Kaya, "Gölcük Yaylasından Mutlu Yaylasına giderken yolda kurtla karşılaştık. ‘Dur oğlum’ dedim, o da döndü baktı, ben de kameraya aldım. İlginç bir an oluştu. 

Çok güzel bir hayvandı, ancak insanlarımıza tavsiyemiz dağlarda gezerken bu tür vahşi hayvanlara karşı dikkatli olsunlar" dedi.

Konya'da çöpten çıkan sanat eserleri!
Bu Habere de Bak
Konya'da çöpten çıkan sanat eserleri!
İHA

Bakmadan Geçme

Konya'da tarlayı pelikanlar bastı! İşte o anlar
Konya'da tarlayı pelikanlar bastı! İşte o anlar
'Özellerin' gözünden Karatay objektiflere böyle yansıdı
‘Özellerin’ gözünden Karatay objektiflere böyle yansıdı
Konya'da çöpten çıkan sanat eserleri!
Konya'da çöpten çıkan sanat eserleri!
Konya dahil 23 ilde uyuşturucu zincirine büyük darbe! 402 gözaltı
Konya dahil 23 ilde uyuşturucu zincirine büyük darbe! 402 gözaltı
Konya'da can pazarı! Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı
Konya'da can pazarı! Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı
Konya'da kaçak avın faturası ağır oldu!
Konya'da kaçak avın faturası ağır oldu!