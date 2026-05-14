Konya'da şaşırtan diyalog! Veteriner hekim vahşi kurtla sohbet etti

Kaya'nın "gel oğlum" gibi sözlerle yaptığı bu çağrı, sosyal medyada büyük ilgi odağı oldu.

Bozkır’da veteriner hekimlik yapan Ali Kaya, Gölcük Yaylasından Yalıhüyük'e giderken Yirce mevkisinde yol kenarında bir kurt fark etti.

Aracını durdurarak kurdu izlemeye başlayan Ali Kaya, kurda seslenerek o anları kayıt altına aldı.

Kaya, kurda evcil bir hayvana seslenir gibi "gel oğlum, gel bana, gel koçum" diye seslenerek kurdu yanına çağırırken, kurt bir süre sonra uzaklaştı.

Bozkır’da veteriner hekim olduğunu belirten Ali Kaya, "Gölcük Yaylasından Mutlu Yaylasına giderken yolda kurtla karşılaştık. ‘Dur oğlum’ dedim, o da döndü baktı, ben de kameraya aldım. İlginç bir an oluştu.

Çok güzel bir hayvandı, ancak insanlarımıza tavsiyemiz dağlarda gezerken bu tür vahşi hayvanlara karşı dikkatli olsunlar" dedi.