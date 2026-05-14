Konya otogarında fahiş bilet denetimi!
Konya'da Kurban Bayramı öncesi yetkililer, otogarda ücret tarifelerine yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde bilet satış fiyatlarını kontrol etti.
Haberin Özeti
- • Konya'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi otogarda bilet ve fiyat tarifeleri denetimi gerçekleştirdi.
- • İl Müdürü Mustafa Çağlayan, denetimlerin Ulaştırma Bakanlığı tarifelerine uyumu ve tüketici mağduriyetini önlemek amacıyla yapıldığını belirtti.
- • Otogar bölgesindeki restoran, kafe ve dinlenme tesislerinde de fiyat ve etiket kontrollerinin yapıldığı açıklandı.
Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, merkez Selçuklu ilçesindeki şehirlerarası otobüs terminalinde yapılan denetimde, firmaların belirlenen fiyatlara uygun bilet satışı yapıp yapmadığı kontrol edildi.
Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, gazetecilere, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla otogardaki denetimleri yoğunlaştırdıklarını söyledi.
Çağlayan, tüketicinin korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü şu sözlerle ifade etti.
,"Firmaların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının belirlediği fiyat tarifelerine uyup uymadıklarına yönelik denetimlerimizi yapacağız. Tüketicinin mağdur olmaması adına her zaman sahadayız."
Çağlayan, otogar bölgesinde faaliyet gösteren restoran, kafe ve dinlenme tesisi gibi yerlerde de fiyat ve etiket denetimi yaptıklarını dile getirdi.