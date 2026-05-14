Konya hakemleri, futsalda terledi

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Konya Şubesi tarafından düzenlenen futsal turnuvası sona erdi

Konya hakemleri, futsalda terledi
AA
AAAnadolu Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Konya Şubesi tarafından düzenlenen futsal turnuvası tamamlandı. Hakemler, gözlemciler ve spor camiasını bir araya getiren organizasyon, centilmence mücadelelere ve renkli görüntülere sahne oldu. Turnuva boyunca saha içerisinde dostluk, birlik, beraberlik ve fair-play ruhu ön plana çıkarken, takımlar kıyasıya mücadele etti. Sporseverlerin ilgiyle takip ettiği organizasyonda mücadele eden ekipler, ortaya koydukları performans ve centilmence oyun anlayışlarıyla takdir topladı.

Konya hakemleri, futsalda terledi

A Milliler, Norveç'e yenildi! Dünya Kupası şansı zora girdi
Bu Habere de Bak
A Milliler, Norveç’e yenildi! Dünya Kupası şansı zora girdi

Final müsabakalarının ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlar belli oldu. Turnuvanın şampiyonu “Var Gücü” olurken, “Yüzdebeş F.C.” ikinci, “De Marke” ise üçüncü sırada yer aldı. Organizasyon sonunda derece elde eden takımlara çeşitli ödüller takdim edildi. Turnuvanın dikkat çeken anlarından biri ise kadın hakemlerin gerçekleştirdiği dostluk maçı oldu. Kadın hakemlerin sahadaki performansı, enerjisi ve mücadele azmi izleyenlerden büyük alkış aldı. Dostluk maçı, organizasyona ayrı bir renk katarken birlik ve dayanışma mesajı verdi. Turnuva sonunda düzenlenen mangal organizasyonunda ise hakemler, gözlemciler ve aileleri bir araya gelerek keyifli vakit geçirdi.

Konya hakemleri, futsalda terledi

Samimi ortamda gerçekleşen etkinlikte katılımcılar hem sezonun yorgunluğunu attı hem de dayanışma ve birliktelik duygusunu pekiştirdi. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Konya Şubesi yetkilileri, organizasyona katılım sağlayan tüm takımlara, hakemlere, gözlemcilere ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin meslektaşlar arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade etti. Yetkililer ayrıca önümüzdeki dönemlerde de benzer sosyal ve sportif organizasyonlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini belirtti. 

AA

Bakmadan Geçme

Konya'da tarlayı pelikanlar bastı! İşte o anlar
Konya'da tarlayı pelikanlar bastı! İşte o anlar
'Özellerin' gözünden Karatay objektiflere böyle yansıdı
‘Özellerin’ gözünden Karatay objektiflere böyle yansıdı
Konya'da çöpten çıkan sanat eserleri!
Konya'da çöpten çıkan sanat eserleri!
Konya dahil 23 ilde uyuşturucu zincirine büyük darbe! 402 gözaltı
Konya dahil 23 ilde uyuşturucu zincirine büyük darbe! 402 gözaltı
Konya'da can pazarı! Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı
Konya'da can pazarı! Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı
Konya'da kaçak avın faturası ağır oldu!
Konya'da kaçak avın faturası ağır oldu!