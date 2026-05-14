Konya hakemleri, futsalda terledi

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Konya Şubesi tarafından düzenlenen futsal turnuvası tamamlandı. Hakemler, gözlemciler ve spor camiasını bir araya getiren organizasyon, centilmence mücadelelere ve renkli görüntülere sahne oldu. Turnuva boyunca saha içerisinde dostluk, birlik, beraberlik ve fair-play ruhu ön plana çıkarken, takımlar kıyasıya mücadele etti. Sporseverlerin ilgiyle takip ettiği organizasyonda mücadele eden ekipler, ortaya koydukları performans ve centilmence oyun anlayışlarıyla takdir topladı.

Final müsabakalarının ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlar belli oldu. Turnuvanın şampiyonu “Var Gücü” olurken, “Yüzdebeş F.C.” ikinci, “De Marke” ise üçüncü sırada yer aldı. Organizasyon sonunda derece elde eden takımlara çeşitli ödüller takdim edildi. Turnuvanın dikkat çeken anlarından biri ise kadın hakemlerin gerçekleştirdiği dostluk maçı oldu. Kadın hakemlerin sahadaki performansı, enerjisi ve mücadele azmi izleyenlerden büyük alkış aldı. Dostluk maçı, organizasyona ayrı bir renk katarken birlik ve dayanışma mesajı verdi. Turnuva sonunda düzenlenen mangal organizasyonunda ise hakemler, gözlemciler ve aileleri bir araya gelerek keyifli vakit geçirdi.

Samimi ortamda gerçekleşen etkinlikte katılımcılar hem sezonun yorgunluğunu attı hem de dayanışma ve birliktelik duygusunu pekiştirdi. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Konya Şubesi yetkilileri, organizasyona katılım sağlayan tüm takımlara, hakemlere, gözlemcilere ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin meslektaşlar arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade etti. Yetkililer ayrıca önümüzdeki dönemlerde de benzer sosyal ve sportif organizasyonlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini belirtti.