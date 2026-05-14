  A Milliler, Norveç'e yenildi! Dünya Kupası şansı zora girdi

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Norveç'e 43-30 yenildi

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 3. turu ilk maçında deplasmanda Norveç'e 43-30 yenildi. Gjovik kentindeki Olimpik Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Norveç, 23-20 önde geçti. Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren ev sahibi takım, maçı 43-30 kazandı. Karşılaşmanın rövanşı 16 Mayıs Cumartesi günü Ankara'da oynayacak. A Milli Erkek Hentbol Takımı, Norveç'i elemesi halinde tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılacak. 

