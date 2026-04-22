Başkan Altay'dan çocuklara anlamlı mesaj

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 106. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay’ın mesajı şöyle:

“Toplumsal hafızayı en güçlü şekilde canlı tutan bayramlar, milletlerin kültürel belleğinde derin izler bırakan özel günlerdir. Bu günler geçmişi hatırlamanın ötesinde; ortak değerlerimizi diri tutmak, yeni nesillere aktarmak ve geleceği daha sağlam bir zeminde inşa etmek için de büyük bir anlam taşır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1924 yılında çocuklara armağan ettiği bu anlamlı gün, 1979’da UNESCO tarafından “Çocuk Yılı” ilan edilmesiyle birlikte uluslararası bir kimlik kazanmış ve dünya çocuklarının ortak bayramı haline gelmiştir. Aradan geçen 102 yılın ardından bugün 23 Nisan, çocukların neşesinde ve gülüşünde birleşen ortak bir dünyanın adı olmaya devam etmektedir.

Kıymetli çocuklarımız; diliniz, inancınız ve tarihiniz sizi siz yapan en kıymetli değerlerdir. Bu topraklar kolay kazanılmamış, büyük mücadelelerle vatan haline gelmiştir. Bu nedenle sorumluluğunuz büyüktür. Vatanımıza sahip çıkmanız, onu korumanız ve geleceğe daha güçlü taşımanız hepimizin ortak beklentisidir. Bu da ancak iyi bir eğitimle mümkündür.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerin daha donanımlı, daha bilinçli ve daha güçlü bireyler olarak yetişmesi için birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Her birinizi geleceğe hazırlamak, hayallerinize destek olmak için gayretle çalışıyoruz.

Bu kapsamda 26 Nisan’a kadar Selçuklu Kongre Merkezi’nde devam edecek “2. Konya Çocuk Kitap Günleri” ile sizleri kitaplarla buluşturmayı, hayal gücünüzü geliştirmeyi ve unutamayacağınız bir kültür yolculuğu yaşatmayı hedefliyoruz.

Çocuklarımızın gözlerindeki umut, bu şehrin ve bu ülkenin en büyük gücüdür. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanı için canını feda eden tüm İstiklal Savaşı kahramanlarımızı rahmet ve duayla yâd ediyorum.

Geleceğimizin en kıymetli teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan’ın neşesini daima yüreklerinde taşımalarını temenni ediyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı gönülden kutluyorum.”