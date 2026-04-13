BAL'da zirve yarışı nefes kesiyor! Konya takımı farkı 3'e indirdi

1922 Akşehirspor hata yapmadı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup’ta 23. hafta maçları oynandı. Konya takımları haftayı 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle kapattı. Zirve yarışı veren 1922 Akşehirspor, rakibi Beymelek Belediyespor ligden çekildiği için haftayı 3-0 hükmen galibiyetle geçerek, lider Marmaris’in puan kaybetmesiyle zirveyle farkı 3’e indirdi. Puanını 43’e çıkaran 1922 Akşehirspor, averajla haftayı üçüncü sırada tamamladı.

Ereğlispor’da kötü gidişat sürüyor

Sezonun ikinci devresinde büyük sıkıntılar yaşayan Ereğlispor ise deplasmanda Yatağanspor’a 1-0 yenildi. 25 puanda kalan yeşil-beyazlılar düşme hattına indi. Bir diğer temsilcimiz Kulu Belediyespor da taraftarı önünde son sıradaki Denizlispor’u 4-0’lık skorla devirdi. 31 puana yükselen Kulu Belediyespor, sekizinci sıraya yükseldi. Grupta lider Marmaris deplasmanda Kumluca ile berabere kalarak yarışta yara aldı. Bu hafta oynanan maçlarda gol kısırlığı yaşanırken, fileler sadece 13 kez havalandı ve bir maçta gol sesi çıkmadı.



