Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun çeyrek finalinde yarın ve 9 Nisan Perşembe günü 4 karşılaşma oynanacak. Bu turda rövanş maçları, 16 Nisan Perşembe günü yapılacak ve yarı finalistler belli olacak. Ligde çeyrek final ilk maçlarının (TSİ) programı şöyle…
Yarın:
19.45 Braga (Portekiz) - Real Betis (İspanya)
Perşembe:
22.00 Freiburg (Almanya) - Celta Vigo (İspanya)
22.00 Porto (Portekiz) - Nottingham Forest (İngiltere)
22.00 Bologna (İtalya) - Aston Villa (İngiltere)