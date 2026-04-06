Artemis II'de kritik geçiş: Orion Ay'ın etki alanına girdi

Orion kapsülündeki 4 astronot bu geçişi, Ay'a yaklaşık 62 bin 800 kilometre mesafedeyken gerçekleştirdi.

Uzay aracı, Ay'ın yer çekiminin Dünya'ya göre daha baskın hale geldiği "etki alanına" girdiği sırada, Dünya'dan 300 bin kilometrenin üzerinde bir uzaklıkta bulunuyordu.

Görevin bir sonraki önemli aşaması, mürettebatın Ay'ın daha önce görülmeyen kısımlarını görüntülemek olacak.

Yerli roket motorunda büyük iddia!
Bu Habere de Bak
Yerli roket motorunda büyük iddia!

NASA, 1 Nisan'da 50 yılı aşkın sürenin ardından, Ay'a Artemis II görevi kapsamında ilk yolculuğu başlatmıştı.

Toplam 4 kişiden oluşan ekip, görev süresince uzay aracındaki sistemleri test edecek, Ay'ın daha önce görülmeyen kısımlarını görüntüleyecek ve gelecek misyonlarda iniş yapılabilecek bölgeleri araştıracak.

Bakmadan Geçme

Bahadır'ın kurtardığı penaltıda Adil detayı!
Bahadır’ın kurtardığı penaltıda Adil detayı!
Konya'nın su rezervlerinde önemli değişiklik!
Konya'nın su rezervlerinde önemli değişiklik!
Konyaspor'un golcüsü sakatlığıyla ilgili konuştu
Konyaspor’un golcüsü sakatlığıyla ilgili konuştu
Konya'da kaçak avcılığa geçit yok!
Konya'da kaçak avcılığa geçit yok!
Sanayide kırılma noktası: Hammadde krizi derinleşiyor
Sanayide kırılma noktası: Hammadde krizi derinleşiyor
Tarımda Konya modeli Türkiye'ye örnek oluyor
Tarımda Konya modeli Türkiye'ye örnek oluyor