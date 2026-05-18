Arslan'dan 19 Mayıs mesajında Konya vurgusu

Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Mustafa Arslan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, Anadolu topraklarında verilen mücadelenin dünyada eşi benzeri olmadığını vurguladı. Arslan mesajının devamında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basması, asırlardır hür yaşamış bir milletin esarete karşı başkaldırısının ilk kıvılcımı olmuştur. Ancak bu kıvılcımı dev bir meşaleye dönüştüren; cepheye mermi taşıyan Elif Analar, kundaktaki bebeğinin örtüsünü top mermisi ıslanmasın diye cephaneye seren Şerife Bacılar, ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsinler ve vatanın dört bir yanında namusunu savunan isimsiz kahramanlarımızdır. Kurtuluş Mücadelesi, tek bir ferdin değil; imkansızlıklar içinde imkan doğuran koca bir milletin canıyla, kanıyla yazdığı bir başyapıttır." dedi.

Konya Cephe Gerisinde Büyük Bir Rol Üstlendi

Milli Mücadele döneminde Konya ve çevresinin üstlendiği kritik role de değinen Arslan, "Bizler bugün bu topraklarda özgürce nefes alabiliyorsak, bunu cephede aç susuz savaşan, 'Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır' diyerek şehadete yürüyen ecdadımıza borçluyuz. Konya’mız da o dönemde cephe gerisinde üstlendiği lojistik destekle, hastaneleriyle, dualarıyla ve yetiştirdiği yiğit evlatlarıyla kurtuluşun en önemli kalelerinden biri olmuştur. Bugünün gençliğine düşen en büyük görev; Sütçü İmamların, Yörük Alilerin, Gördesli Makbulelerin bıraktığı bu kutsal mirasa, aynı ruh ve inanmışlıkla sahip çıkmaktır. Tarihini, bu toprakların nasıl vatan kılındığını bilen bir gençlik, geleceğimizin en büyük güvencesidir. Bu duygu ve düşüncelerle; başta bu büyük vizyonu ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi, istiklalimizin gizli kahramanlarını ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Tüm gençlerimizin ve Konyalı hemşehrilerimizin 19 Mayıs Bayramı’nı kutluyorum."şeklinde konuştu.

