Akademik dünyada NEÜ imzası

Kitap, Türkiye-Libya ilişkilerini Eleştirel Güvenlik Çalışmaları yaklaşımı çerçevesinde ele alarak tarihsel ve güncel gelişmeleri birlikte değerlendiriyor. Eserin temel amacı, Türkiye-Libya örneği üzerinden Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki daha geniş yapısal ve politik dinamiklere dikkat çekmek.

Bölgesel çalışmalar derslerinde de kullanılabilecek nitelikte olan kitap, aynı zamanda politika yapıcılar için yol gösterici bir kaynak sunuyor. Türkiye–Libya ilişkileri üzerinden yapılan analiz, MENA bölgesindeki güvenlik dinamiklerinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlıyor.

Çalışmada, birincil kaynaklardan faydalanılarak NATO ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası örgütlerin, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde, bölgesel güvenlik anlayışını nasıl şekillendirdiğini sorgulanıyor. Ayrıca bu kurumların söylemleri ile uygulamaları arasındaki uyumsuzlukları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendiriyor.

Güvenliği yalnızca askeri güç üzerinden tanımlayan geleneksel yaklaşımların ötesine geçen kitap, kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasal boyutları da merkeze alıyor. Eserde, tarihsel deneyimlerden ders çıkartılarak, gerçek güvenliğin insan hakları, ekonomik istikrar ve toplumsal uyum gibi unsurlarla birlikte düşünülmesi gerektiği vurgulanıyor. Bu çerçevede, Türkiye ve Libya özelinde, MENA bölgesine uygun daha kapsayıcı güvenlik yaklaşımları öneriliyor.