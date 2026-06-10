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A Milliler'in kamp yaptığı Arizona nasıl bir yer?

A Milli Takım'ın kamp yaptığı Arizona sıcağı ve doğasıyla öne çıkıyor

A Milliler'in kamp yaptığı Arizona nasıl bir yer?
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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Haberin Özeti

  • A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Mesa şehrinde sürdürüyor.
  • Bölgede hava sıcaklıkları 40 derece civarında seyrettiği için Milliler, antrenmanlarını yerel saatle 19.00 ve sonrasında yapıyor.
  • Arizona, kendine has Saguaro kaktüsleri, kızıl dağları ve tarihi kovboy kasabalarıyla öne çıkarken, kamp tesisi bölgenin en büyüklerinden.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürdüğü Arizona, yüksek hava sıcaklıkları ve kendine has doğasıyla ön plana çıkıyor. A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını ABD'nin Arizona eyaletinin Mesa şehrinde sürdürüyor. Mesa, Arizona eyaletinin en büyük metropolü olan Phoenix'in doğusunda yer alıyor ve yoğun nüfusu bulunuyor.

A Milliler'in kamp yaptığı Arizona nasıl bir yer?

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Millilerin çalışmalarını yaptığı Arizona Athletic Grounds ise Kuzey Amerika'nın en büyük tesislerinden biri olarak dikkat çekiyor. Kendine has coğrafyası olan bölgede hava sıcaklıkları ise 40 derece civarında seyrediyor. Özellikle güneşin en tepede olduğu öğlen saatlerinde sokaklarda çok fazla insan bulunmuyor. A Milli Takım da sıcaklık sebebiyle antrenmanlarını yerel saatle 19.00 ve sonrasında gerçekleştiriyor. Ayrıca Saguaro kaktüslerine de ev sahipliği yapan Arizona, kızıl dağları ve aslına uygun olarak korunan tarihi kovboy kasabalarıyla da adından söz ettiriyor.

A Milliler'in kamp yaptığı Arizona nasıl bir yer?

İHA

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