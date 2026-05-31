A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda hazırlıkları kapsamında yarın saat 20.30'da Kadıköy'de oynayacağı Kuzey Makedonya maçının çalışmalarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

İHA
İhlas Haber Ajansı
A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya maçı hazırlıklarını tamamladı. Millilerde Kerem Aktürkoğlu, düz koşulara başladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başlarken, pas ve top kapma çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar yapıldı.

Millilerde Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu ve Mustafa Eskihellaç'ın tedavilerine devam edildi. Hakan Çalhanoğlu antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Kerem Aktürkoğlu ise düz koşulara başladı.

Antrenmandan önce teknik ekip ve futbolcular, evlenen İsmail Yüksek'i yaptıkları organizasyonla tebrik etti.

