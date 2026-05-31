İşte Türkiye'nin en başarılı branşı

Uluslararası Spor Bilimleri Topluluğu, önemli bir araştırmaya imza attı. Türkiye’nin en başarılı branşı noktasında bir çalışma yapan kuruluş, çıkan sonuçları kamuoyuyla paylaştı. Türkiye’nin en başarılı branşının voleybol olduğu yapılan paylaşımla duyuruldu. Uluslararası Spor Bilimleri Topluluğu, birçok kriteri baz alarak sonuca vardı. Hem milli takım hem de kulüpler düzeyinde dünyada önemli başarılara imza atan Türk voleybolu, böylece geldiği seviyeyi de gözler önüne serdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu’nun Türk sporuna kazandırdığı vizyon, sürdürülebilir başarı modeli ve uluslararası alandaki tarihi yükselişi de değerlendirmede önemli bir yer tuttu. Voleyboldaki başarı, Türk sporunun son yıllarda yaşadığı tarihi yükselişin en güçlü mimarlarından biri olarak da gösterildi. Uluslararası Spor Bilimleri Topluluğu duyurusunda, Türkiye Voleybol Federasyonu’nun bugün yalnızca sportif başarılarıyla değil; örnek organizasyon yapısı ve dünya çapındaki vizyonuyla da dikkat çektiğini belirtti. TVF Voleybol Lisesi modeline ise ayrı bir paragraf açıldı. Lise projesinin, Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirilen yetenek taramaları ve genç sporculara sunulan sistematik gelişim imkanlarıyla, voleybolun gelişiminde önemli rol oynadığına dikkat çekildi.