Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 1 Haziran Pazartesi

Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 1 Haziran Pazartesi günü planlı elektrik kesintisi yaşayacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..

Ümmü Gülsüm Dündar
Konya'nın merkez ilçelerinde yaşanacak olan elektrik kesintileri:

SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER 

01.06.2026 10:00 - 01.06.2026 12:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYASELÇUKLUAKADEMİ MAHALLESİARDIÇLI YAYLASI Caddesi

KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER 

01.06.2026 08:30 - 01.06.2026 18:30 tarihleri arasında Yüksek Gerilim Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİÇİÇEK SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİORMANKAYA Sokak 
KONYAKARATAYSARAÇOĞLU MAHALLESİİLBEYİ Sokak 
KONYAKARATAYSARAÇOĞLU MAHALLESİMECİT Sokak 
01.06.2026 09:00 - 01.06.2026 12:00 tarihleri arasında Kapsamlı Bakım nedeni ile
KONYAKARATAYEMİRGAZİ MAHALLESİAKGÜL Sokak 
KONYAKARATAYEMİRGAZİ MAHALLESİBABÜRŞAH Sokak 
KONYAKARATAYEMİRGAZİ MAHALLESİERGÜLÜ Sokak 
KONYAKARATAYEMİRGAZİ MAHALLESİERGÜVEN Sokak 
KONYAKARATAYEMİRGAZİ MAHALLESİSAKYATAN YOLU Caddesi 
KONYAKARATAYEMİRGAZİ MAHALLESİUZUNDERE Sokak 
01.06.2026 09:30 - 01.06.2026 13:30 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİAKANDERE Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİARAYICI Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİAYDOĞMUŞ Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİBEDRİYE Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİBÜYÜK BAYIR Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİERENSOY Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİGÜLHANIM Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİHARZEMŞAH Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİKATİBE Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİNAZİF Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİNURGÜL Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİÖZDENLER Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİSÖĞÜTCÜK Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİVAHİT Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİZİKRULLAH Sokak 
KONYAKARATAYSARAÇOĞLU MAHALLESİAYDOĞMUŞ Sokak 
KONYAKARATAYSARAÇOĞLU MAHALLESİBEDRİYE Sokak 
KONYAKARATAYSARAÇOĞLU MAHALLESİNURGÜL Sokak 
KONYAKARATAYSARAÇOĞLU MAHALLESİVAHİT Sokak 
KONYAKARATAYSARAÇOĞLU MAHALLESİZİKRULLAH Sokak 
01.06.2026 13:30 - 01.06.2026 17:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYEMİRGAZİ MAHALLESİBAŞKAYAK Sokak 
KONYAKARATAYEMİRGAZİ MAHALLESİFETİH Caddesi 
KONYAKARATAYEMİRGAZİ MAHALLESİHACI GELEN Sokak 
KONYAKARATAYEMİRGAZİ MAHALLESİSAKYATAN YOLU Caddesi 
KONYAKARATAYEMİRGAZİ MAHALLESİŞAİRRUHSAT Sokak 
KONYAKARATAYEMİRGAZİ MAHALLESİŞEYH EMİRGAZİ Sokak 
KONYAKARATAYEMİRGAZİ MAHALLESİŞEYHÜLEMA RECEPAĞA Caddesi 
KONYAKARATAYEMİRGAZİ MAHALLESİTAMARHATUN Sokak 

MERAM'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

01.06.2026 09:00 - 01.06.2026 17:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYAMERAMHATUNSARAY MAHALLESİ23416. Sokak 
KONYAMERAMHATUNSARAY MAHALLESİ23466. Sokak 
KONYAMERAMHATUNSARAY MAHALLESİ23470. Sokak 
KONYAMERAMHATUNSARAY MAHALLESİGÜZELKILINÇ Caddesi 
KONYAMERAMHATUNSARAY MAHALLESİHATUNSARAY (.HATUNSARAY) Caddesi 
