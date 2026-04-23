Yeşilay Konya'dan 23 Nisan'da anlamlı ziyaret
Yeşilay Konya Gençlik Komisyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Esad Çağla ile Yönetim Kurulu Üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Hastalıkları Kliniklerinde gerçekleştirilen ziyarette, tedavi gören çocukların bayram coşkusuna ortak olundu. Etkinlik kapsamında çocuklara Konyaspor forması başta olmak üzere Yeşilay temalı çeşitli hediyeler takdim edildi.
Çocukların moral ve motivasyonlarını artırmayı amaçlayan etkinlikte, aynı zamanda sağlıklı yaşam bilincinin güçlendirilmesi ve bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi. Yeşilay gönüllüleri, çocuklarla yakından ilgilenerek onların bayram sevincine ortak oldu.
Yeşilay Konya Şubesi yetkilileri, toplum sağlığını koruma ve bağımlılıkla mücadele çalışmalarını her yaş grubuna ulaştırma kararlılığını vurgularken, bu tür sosyal sorumluluk faaliyetlerinin önemine dikkat çekti.
Etkinliğin gerçekleştirilmesine katkı sunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Küçükkendirci, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Osman Kılıç ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür edildi.