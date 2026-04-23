Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 23 Nisan Perşembe günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı.23 Nisan Perşembe günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
Konya'daki nöbetçi eczaneler;
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
ÖZGÜL ECZANESİ
FERHUNİYE MAHALLESİ PARSANA CADDESİ MEDİKO SİTESİ NO: 20A SELÇUKLU
(YENİ NUMUNE HASTANESİ ACİL SERVİS KARŞISI)
0332 236 38 08
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
KARAKAYA ECZANESİ
KILINÇARSALAN MAHALLESİ ADAKALE CADDESİ ADAPARK SİTESİ C BLOK NO:30D SELÇUKLU
(ELMAS KURAN KURSU KARŞISI)
0332 350 50 52
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
YENİ FAKÜLTE ECZANESİ
HOCACİHAN MAHALLESİ SARAY CADDESİ NO:123E SELÇUKLU
(HOCACİHAN ASM YANI, KUBA CAMİİ YANI)
0332 324 23 43
4. BÖLGE (MERAM)
FATİH ECZANESİ
AŞKAN MAHALLESİ HALİL ÇAVUŞ SOKAK NO: 14A MERAM
(10 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI 323 43 70)
0332 323 23 23
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
TAŞKIRAN ECZANESİ
HASAN DEDE MESCİT MAHALLESİ KASIM ENVARİ SOKAK NO:6C KARATAY
(FETİH CADDESİ TOTAL PETROL ARKASI, 16 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
0332 355 99 11
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
ULUCAN ECZANESİ
SAHİPATA MAH. HAL SOKAK NO:2B MERAM
(KIZILAY KONYA HASTANESİ YANI)
0332 350 10 15
7. BÖLGE (KARATAY)
CUMHUR ECZANESİ
HACIVEYİSZADE MAHALLESİ FARABİ SOKAK NO:54E KARATAY
(21 NOLU İŞGALAMAN SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
0332 355 55 57
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
ÖZCAN ECZANESİ
ESENLER MAHALLESİ ESKİ SİLLE CADDESİ NO:124C SELÇUKLU
(DEDEMAN OTEL ARKASI 48 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
0332 247 50 90
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
EYÜP SULTAN ECZANESİ
CUMHURİYET MAHALLESİ KANDİL SOKAK NO:6D SELÇUKLU
(ZEKİ ALTINDAĞ SEMT POLİKLİNİĞİ KARŞISI)
0332 248 24 84
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
SENA YILMAZ ECZANESİ
YAZIR MAHALLESİ BATIHAN SOKAK NO:6D SELÇUKLU
(AKINSOFT ARKASI, NATURA PARK CİVARI)
0332 503 30 33
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
KÜÇÜKSARI ECZANESİ
BOSNA HERSEK MAHALLESİ OSMANLI CADDESİ NO:4K SELÇUKLU
(KONYA FORUM AVM(BOSNA GENÇLİK MERKEZİ YANI))
0332 351 15 16
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
ÖNDER ECZANESİ
AYDOĞDU MAHALLESİ SÖĞÜTLÜ SOKAK NO:77D MERAM
(ABİDİN-SANİYE ERÇAL 29 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
0332 322 29 22