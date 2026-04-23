İbrahim Tatlıses, mirasını kime bırakacağını açıkladı

Sanatçı İbrahim Tatlıses, 7 Nisan'da İstanbul'daki evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Üsküdar'da özel bir hastaneye başvurmasının ardından tedbir amaçlı olarak yoğun bakıma alınan Tatlıses'e safra kesesi iltihabı tanısı ile antibiyotik tedavisine başlandı. Tatlıses'in 11 Nisan'da safra kesesi ameliyatı olduğu açıklandı.

‘CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM’

Dün taburcu edilen Tatlıses, hastane çıkışı basın mensuplarına açıklamada bulundu. Tatlıses "Bana bebekler gibi baktılar, hepsine teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Hepsini evlat edindim, evladım gibi oldu. Safra kesemi aldılar, ne safra kesesiymiş, kafam kadar taş çıktı. Hocalarıma teşekkür ediyorum" dedi. Hastanede haberleri takip ettiğini söyleyen Tatlıses "Cumhurbaşkanımıza Dünya liderlerini Antalya'da bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Başka bir lider" dedi. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki silahlı saldırıda öldürülenlere de rahmet dileyen Tatlıses, yaralılara da kendisi gibi taburcu olmalarını diledi.

‘ÇOCUKLARIMIN HASTANEYE ALINMAMASINI BEN İSTEMEDİM’

Tatlıses "Dostlarım hiç yalnız bırakmadılar, İzmir'den ve Ankara'dan geldiler hepsine teşekkür ediyorum. Dost bugünde lazım. Allah çocuklarımdan razı olsun ama hepsinden değil. Tuğçe benim canım, Allah ondan razı olsun. Ama A harfini sildim. Çocuklarımın bazılarının hastaneye alınmamasını ben istemedim. Onlar benim kalbimde hak ettikleri yerde değiller. Benim babam bu haldeyken ben babamı yalnız bırakmam, babam için ölürüm. Babaların kıymeti ne zaman anlaşılır bilmiyorum" dedi.

‘PARAYI KENDİM KAZANDIM KİME NE’

Tatlıses, "Mirasımın hepsini devlete bırakacağım. Kuruş yok, bazıları yüzünden ailemin de bir kısmı mağdur kaldı. Bana babam para bırakmadı, babam ciğerciydi. Parayı kendim kazandım, saçarım dağıtım kime ne? Parayı ben kazanmışım. Ben onlara çok büyük miras bıraktım farkında değiller. İbrahim Tatlıses deyince bütün kapılar açılıyor, onu kullanmasını bilemediler" diye konuştu.