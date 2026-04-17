Yeşilay'dan sanayi ile güç birliği: Bağımlılıkla mücadelede yeni model

Yeşilay Konya Şubesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Konya 3. Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet gösterenMESA Makine A.Ş.’de görev yapan çalışanlara yönelik farkındalık eğitimleri, seminerler ve danışmanlık hizmetleri düzenlendi. Bu programlar aracılığıyla tütün, alkol, madde, kumar ve dijital bağımlılık konularında bilinç düzeyinin artırılması hedefleniyor. Aynı zamanda iş yerlerinde sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılması da öncelikli amaçlar arasında yer alıyor.

Sanayi kuruluşlarıyla gerçekleştirilen iş birlikleri, yalnızca çalışanları değil, aynı zamanda ailelerini ve geniş toplumsal çevreyi de kapsayan bir etki alanı oluşturuyor. Bu kapsamda Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM-115) hizmetleri hakkında bilgilendirme yapılırken, ihtiyaç duyan bireylerin profesyonel destek mekanizmalarına yönlendirilmesi sağlanıyor.

Yeşilay Konya Şube Başkanı Prof.Dr. Yağmur Küçükbezirci, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca bireysel değil, kurumsal ve toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek, sanayi ile kurulan bu iş birliklerinin uzun vadede daha sağlıklı ve üretken bir toplumun inşasına katkı sunacağını ifade ediyor. Ayrıca iş yerlerinde bağımlılıkla mücadele politikalarının geliştirilmesi ve sürdürülebilir hale getirilmesi için ortak projelerin artırılması planlanıyor.

Yeşilay Konya Şubesi öncülüğünde hayata geçirilen bu model, kamu, özel sektör ve sivil toplum iş birliğinin güçlü bir örneği olarak öne çıkarken; bağımlılıklardan arınmış bir toplum hedefi doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.