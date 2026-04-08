Yerli yapay zeka sağlıkta yeni dönemi başlatıyor: Acil yoğunluğu azalacak mı?

eCliniq Danışma Kurulu Üyesi ve Sabancı Üniversitesi Girişimcilik ve İş Geliştirme Müdürü Evren Değerlier, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eCliniq'le ilgili çalışmaların 2022 yılında başladığını belirterek, "TÜBİTAK projesi olarak doğmuş, sonrasında yine TÜBİTAK tarafından desteklenmiş bir proje. eCliniq, 3AGE Sağlık Ürünleri ve Bilişim Teknolojileri AŞ ile İstanbul Atlas Üniversitesi ve Atlas Üniversitesi Hastanesi tarafından ortak geliştirildi." diye konuştu. Platformu geliştiren ekibin içerisinde araştırmacıların, akademisyenlerin, doktorların ve mühendislerin yer aldığını anlatan Değerlier, şunları kaydetti:

“Platform, özellikle hastanelerde çok yoğun olan acil bölümündeki yoğunluğu almak, insanların sağlık hizmetlerine daha rahat ve daha hızlı bir şekilde ulaşabilmesi için geliştirildi. Platformda ilk etapta sizi bir yapay zeka doktor karşılıyor ve doktora temel triyaj sorularına cevap vererek probleminizi anlatıyorsunuz. Sonra yapay zeka doktor asıl doktora iletmek için kısa bir özet çıkarıyor. Ardından temel yaşamsal bulgularınız alınıyor ve tansiyon, kalp atış oranı, ateş, oksijen satürasyonu, ağırlık, BMI ölçülüyor. Bu bulgulara ve sorulara verdiğiniz cevaplara göre sizi en uygun bulduğu doktora ya cihaz üzerinden bir eşleme ile telesağlık sistemimiz çalışmaya başlıyor ya da o gün içerisinde uygun bir zamana randevunuz verilmiş oluyor.”

"Projenin Finlandiya açılımını da yaptık"

Değerlier, eCliniq ile birinci basamak sağlık hizmetlerindeki yoğunluğun önüne geçilmesinin planlandığına işaret ederek, "Acillerdeki yoğunluk çok ciddi. Temel triyajda dünya ortalamasına bakıldığında yüzde 65 civarında bir doğruluk payı var. Özellikle sağlık profesyonelleri birçok soru olduğu ve birçok ölçüm yapılması gerektiği için hastaların çok fazla sayıda olmasından dolayı bu işlemi çok iyi bir şekilde gerçekleştiremiyor. Yapay zeka destekli platformumuz ile bu süreci iyileştiriyoruz." dedi.

Platformun hizmete girdiği İstanbul Atlas Üniversitesi'nde olumlu geri bildirimler aldığını vurgulayan Değerlier, insan yoğunluğunun olduğu ve bir revire ihtiyaç duyulan her yerde bu platformun kullanılabileceğini söyledi.

Değerlier, eCliniq'in yurt dışında kullanımına yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Finlandiya'nın nüfusu yüzölçümüne göre çok düşük. Dolayısıyla doktorların her bölgeye ulaşabilmesi kolay değil. Bunu sağlayabilmek için de büyük eczaneler kurmuşlar. Eczanelerin içerisine kiosklar koyarak doktorların uzaktan eczaneler vasıtasıyla halka ulaşması sağlanacak. Projenin Finlandiya açılımını yaptık. Sonrasında Hollanda, tüm Avrupa çalışmalarımız arasında yer alıyor."

“Hem hekimlerimize hem de hastalarımıza fayda sağlayan bir proje”

eCliniq Yapay Zeka Lideri ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Leyla Türker Şener de Türkiye'de sağlıkta yapay zeka çalışmalarının geçmişi olduğunu belirterek, 2018'den bu yana konuyla ilgili olarak birçok çalışmanın yapıldığını söyledi.

Bu yıl 9 ülkeden 41 yazarla konuyla ilgili "Sağlıkta Yapay Zeka" isimli bir eser çıkardıklarını anlatan Şener, eserde dünyadaki çalışmaların yanı sıra aralarında eCliniq'in de bulunduğu yerli girişimcilerin ürünlerine yer verildiğini ifade etti.