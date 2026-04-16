Erken Seçim Var mı?

Yurt içi ve yurtdışının gündemi farklı. Yurt dışından bir Zelenski şovu izledik. Dünyada ilk gerçekleşen bir olaymış, öyle diyorlar. Yapay zekâ marifetiyle robot kullanarak bir Rus mevzisini ele geçirmiş. O vakit büyük bir aşama kaydetmiş. Yakında Rusya-Ukrayna savaşını Ukrayna lehine bitirir.

Yine yurtdışı ABD, İsrail-İran arasında gerçekleşen Hürmüz savaşına kilitlenmiş durumda. Bizdeki 6'lı masalar gibi ABD-İran heyetleri bir toplanıp bir dağılıyorlar. Bay Trump 12-13 bin kilometre mesafeden illegal bir şekilde Hürmüz boğazına geliyor. Sonrada İran tarafından yaklaşan savaş ve yük gemilerini vurmakla tehdit ediyor.

İktidarın gündemi belli. Yani başımızdaki ateş çemberinin farkında. Partili kaynaklardan sınırımızdaki bazı yerleşim birimlerine roket dahi atıldı. Akılcı yaklaşımlarla savaş sürecini kazasız belasız atlatmanın derdinde.

Müzmin muhalefet ve yaverlerinin tek bir derdi var. Seçime gitmek. Nasıl bir seçim? Genel seçim, ya da erken seçim senaryoları tutmadı. Yerel seçimlerin öne alınması içinde Anayasa değişikliği yapılması lâzım. O zaman tek bir çare kalıyor. Gerekli sayıdaki milletvekilini istifa ettirip ara seçime gitmek en azından.

Ara seçime giderken dahi bir hazırlık yapılması lâzım değil mi? İnsan bir yola çıkarken dahi azığıyla, giysisi ile konaklayacağı yer ile bir hazırlık içinde olur. Dahası ve en önemlisi acemice ve çıkarları doğrultusunda yapılan siyasetten dolayı 40 yamalı bohçasını onarmalı. Saygıdeğer kardeşlerim. Bir partinin şimdiki ve bir önceki genel başkanı bir cenaze namazında karşılaşıyorlar. Tesadüf mü desek tevafuk mu desek birbirlerini görmüyorlar. Belki de görmezden geliyorlar da bizim haberimiz yok.

Partinin iki farklı kanadının kongrenin iptali ile ilgili mutlak butlan kararına kilitlenmiş olması manidar değil mi? Eskilerde Adliye konusunda çok etkili ve yetkili olan ana muhalefet bu hallere mi düşecekti! Partide bir gurup mutlak butlan çıksa da görev mahkeme tarafından bana bir verilse diyor. Diğer gurubun tek bir görevi ve sorumluluğu var. Şu anda tutuklu bulunan İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına çalışmak.

Nedir bu mutlak butlan. Kanun yapıcı diyor ki "Bir hukuki işlemin kanunun emredici hükümlerine, kamu düzenine, genel ahlaka veya şekil ve şartlarına aykırılığı nedeniyle baştan itibaren ölü doğması ve hiçbir sonuç doğurmamasıdır. Yapılan işlem geçersizdir. Hiç gerçekleşmemiş sayılır" Daha nedesin kardeşim. Genel kurulda İBB nin tüm imkânları kullanılmamıştır. Delegelerin elektronik alet ve edavatla iknası, delege yakınlarının evlat ve yakınlarının işe yerleştirilmesi, delege ve yakınlarının olmazlarının olur hale getirilmesi daha neler neler.

Peki bir mutlak butlan kararı mahkemece alınır ve Kılıçdaroğlu partinin başına kayyum olarak atanırsa partinin cumhurbaşkanı adayı kim olur? Yapılacak ilk genel seçimde milletvekili adayları tamamen alabora olur mu? Adaylar değişir mi? En önemlisi yeni bir sosyal demokrat parti doğar mı? Bilemeyiz ki!.

Efendim partinin yönetiminin akıbeti belli değil, cumhurbaşkanı adayı belli değil, giysilerin 40 yamalı, bir yerel yönetim mahkeme süreci devam ediyor. Biraz ve daha önemli bir konu. Otel ve pavyon işletmesi de bulunan eski CHP milletvekili şu anda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a CHP tarafından açılan partiden ihraç süreci. Özkan Bey beni ihraç ederlerse ben konuşurum derken aba altından sopa mı gösteriyor.

Sayın Ana muhalefet. Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri 2027 yılının Kasım ayında olabilir diyor siyasi büyüklerimiz. O zamana kadar senin davana, partine halel getireceklerin ilişkilerini bir değerlendir. Parti ile ilişkilerini kes. Onu bunu kollamak ve aklamak adına hareket etme. Doğru olanı yap. Yanlış yapan, yanlışa yeltenen, bol sevgili yandaşlarını partiden gönder.

İki gün öncede Ankara il Başkanı gözaltına alındı. Daha önemlisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında İçişleri Bakanlığınca soruşturma izni verildi. Sebebi ise Belediye imkânlarını Ankara dışında mücavir alan dışında siyasi faaliyetlerde kullanması. Kullanmadı zinhar yalan diyebilir misin. Taşımalı mitinglerdeki otobüsleri birileri çekmiş olabilir mi?

"Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz!"

Olası bir 2027 Genel seçiminde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak ki! Altılı masa da yok karar sizin, irade sizin. Belki de Cumhur, Millet ve Demokrat olarak 3 aday çıkabilir mi?. Sosyal demokratlar işini bilir.

Saygılar efendim.