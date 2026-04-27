Bereket Yağıyor

Rabbimin nimetlerine şükrediyoruz. 2025 yılındaki kurak bir periyottan sonra 2026 Şubat-Nisan döneminde yağışlı bir periyodu yaşamaktayız. Hatırlarsınız geçen sene bir taraftan yağışsızlık nedeniyle göletler, pınarlar kururken daha büyük gölet ve göllerde ise su seviyelerinde keskin düşüşler olmuştu. Aynı zamanda don olayından etkilenen meyve ağaçlarından meyve alamadık. Özellikle Konya zirai dondan en çok etkilenen şehirlerden oldu. Tabii ki arz talep meselesi. Ticaretin ve üretim azlığından dolayı meyve fiyatları enaz iki katına çıkmıştı.

Yeni yılın ilk aylarından itibaren sulu bereketli haberler peş peşe gelmeye başladı. Gökten inen yağışlar akabinde kuruyan pınarların canlandığı, irili ufaklı göllerde su yükselmeleri görüldü. Bu yağışlı ortam sadece Konya’da değil, Türkiye’nin genelinde görüldü. Afyon eber gölü, göller bölgesi ve diğer tüm su birikintilerinde, göletlerde su yükselmeleri kaydedildi.

Bir müşahhas örnek verecek olursak ta eskilerde Türkiye’nin 5. büyük gölü olan bir Akşehir gölümüz vardı. Hani şu rahmetli Hoca Nasreddin'in maya çaldığı göl. Kuraklıktan nasibini aldı ve kurudu. Hatta 8. yıldır gölün tabanı dahil tamamen kurumuştu. 8 yıldan sonra ilk defa bu sene göl tabanı su tutmaya başladı. Azda olsa su var.

Beyşehir gölü eski doluluk oranları yok ama 2026 yılı Şubat ayında ölçülen doluluk oranı %29. Ama yağışlarla birlikte sürekli yükselen bir grafiği var. Beyşehir gölümüz Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü ve Türkiye’nin 3. büyük gölü. Bir önceki ölçümlere göre: Altınapa barajı %42 13.590.000 m3 Bağbaşı barajı %15 29.970.000 m3 Bozkır Barajı %42 147.570.000 m3 Afşar Barajı %82 298.300.000 m3

Tabi ki bu rakamlardan sonra çok büyük değişiklikler olmuş. Tabi ki artıya doğru değerler yükseliyor.

Altınapa’yı konuşursak 2025'te gölün tabanında az bir su kalıp kuruma noktasına gelen barajda rivayete göre Altınapa %100 doluluk oranını yakalamış. Baraja gelebilecek veya ani ve kuvvetli bir yağış gelmesi durumunda şehir için tehlike oluşturacağı düşünülür. Dolayısıyle barajın suyu savaklama yapılarak tahliye kanalına verilmiş. Selbasan çayı, oradan kanalı takiben Karatay ilçemizde çevre yolu dışındaki Elmacı, Karaaslan Dede, Karaaslan Üzümcü, istiklal, Saraçoğlu, Tatlıcak mahallelerini geçerek aslıma oradan da Tuz gölü havzasına deşarj edilir.

Bilenler veya hatırlayanlar bilir. Bir tarihte çok miktarda kar yağdı. Eriyen kar suları ciddi boyutlarda olunca barajın dip savağı açılarak bir hafta falan selbasan çayına mecburen su verildi. O zamanlar büyük tehlikeler atlatıldı. Karatay’da Dokuyucu sokağı su bastı. Kanal kenarında yükselen suyun evlere girmemesi adına çuvallara kum doldurularak siper yapıldı. Altınapa çok büyük kapasiteli değil 30 milyon m3 su alıyor. Ancak o zamanlar Dokuyucu sokak su baskınından sonra şunu öğrendik ki "Suyun şakası olmuyor"

Çok şükretmemiz lâzım. Kurak ve zirai don yaşadığımız bir 2025'ten sonra bereketli, yağışlı ve zirai don olayı yaşamadığımız bir 2026 yılına girdik. Ortadoğu yanıyor. En gelişmiş, son teknoloji ürünü silahlarını Müslüman beldelerde, Müslümanlara karşı kullanıyorlar.

Onların silahları ile silahlanmamız gerekiyor. Müslüman düşmanlarında şayet nükleer başlık varsa, Müslüman devletlerde daha çoğu ve ilerisi olması lâzım.

Yağışlara dönelim. Rabbim şükrünü eda edenlerden eyle. Bizlere akıl, fikir, feraset, iz'an ve kardeşlik nasip eyle

Amin.......