Toprağın Geleceğine Atılan İmza: Konya Modeli…

Uğur İbrahim Altay konuşuyor…
Ama aslında konuşan sadece bir belediye başkanı değil; konuşan, binlerce yıllık bir birikimin, toprağa
kazınmış bir medeniyet hafızasının sesi.
Çünkü burası Konya…
Ve bu şehirde tarım, sadece bir geçim kaynağı değil; bir kimlik meselesi.
Altay’ın “Konya Modeli Belediyecilik” diye tarif ettiği yaklaşım, klasik belediyeciliğin çok ötesinde bir
anlayışı işaret ediyor.
Yol yapmak, park düzenlemek elbette önemli; ama asıl mesele, bu topraklarda üretimi sürdürülebilir
kılmak.
Çünkü üretim varsa hayat var, üretim varsa bağımsızlık var.
Bugün dünyada en büyük krizlerden biri su ve gıda.
Kuraklık kapıda değil, artık içeride. İşte tam da bu noktada Konya’nın attığı adımlar, sadece yerel
değil, stratejik bir anlam taşıyor.
Kuraklığa dayanıklı ürünler, suyu verimli kullanan sistemler, atıl arazilerin yeniden üretime
kazandırılması…
Bunlar birer proje değil, geleceğe atılan imzalar.
Altay’ın özellikle eğitim vurgusu dikkat çekici. Çiftçiye sadece destek vermek yetmez; bilgiyi de
ulaştırmak gerekir.
Ziraat mühendislerinin sahada olması, üreticiyle birebir temas kurulması, işte gerçek kalkınma budur.
Masa başından değil, tarlanın içinden yönetilen bir model…
Konya’nın kökleri Çatalhöyük’e kadar uzanır. Yani insanlığın yerleşik hayata geçtiği ilk merkezlerden
biri.
Tarım bu coğrafyanın kaderi değil, karakteridir. Bugün yapılan da aslında bu karakteri yeniden ayağa
kaldırmaktır.
Fidan desteklerinden çilek üretimine, lavantadan arıcılığa kadar uzanan geniş yelpaze, şunu açıkça
gösteriyor…
Konya sadece üretmiyor, çeşitleniyor. Ve en önemlisi, katma değer oluşturuyor.
Coğrafi işaretli ürünlerle markalaşma hedefi, “üretiyoruz ama değerini başkası kazanıyor” anlayışını
kırma çabasıdır.
Bir diğer önemli başlık ise teknoloji…
Akıllı tarım uygulamaları, hidroponik sistemler, Ar-Ge seraları…
Bunlar kulağa modern geliyor olabilir ama aslında çok basit bir gerçeği anlatıyor: Tarım artık sadece
toprakla değil, akılla da yapılıyor.
VE SU…
Belki de meselenin en kritik noktası. Konya Ovası’nın yıllardır verdiği sınav ortada. Yeraltı suları
çekiliyor, kuraklık kendini daha sert hissettiriyor. İşte bu yüzden sulama yatırımları, sadece bir altyapı
işi değil; bir varlık-yokluk meselesi.
Altay’ın çizdiği tabloya baktığımızda şunu net görüyoruz: Bu bir “belediye hizmeti” değil, bir
“kalkınma modeli.”
Konya bugün sadece Türkiye’nin değil, yarının dünyasında söz sahibi olabilecek bir tarım vizyonu
ortaya koyuyor.
Eğer bu model kararlılıkla sürdürülürse, Konya sadece “tahıl ambarı” değil, aynı zamanda “tarımın
akıl merkezi” olabilir