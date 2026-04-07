Toprağın Geleceğine Atılan İmza: Konya Modeli…

Uğur İbrahim Altay konuşuyor…

Ama aslında konuşan sadece bir belediye başkanı değil; konuşan, binlerce yıllık bir birikimin, toprağa

kazınmış bir medeniyet hafızasının sesi.

Çünkü burası Konya…

Ve bu şehirde tarım, sadece bir geçim kaynağı değil; bir kimlik meselesi.

Altay’ın “Konya Modeli Belediyecilik” diye tarif ettiği yaklaşım, klasik belediyeciliğin çok ötesinde bir

anlayışı işaret ediyor.

Yol yapmak, park düzenlemek elbette önemli; ama asıl mesele, bu topraklarda üretimi sürdürülebilir

kılmak.

Çünkü üretim varsa hayat var, üretim varsa bağımsızlık var.

Bugün dünyada en büyük krizlerden biri su ve gıda.

Kuraklık kapıda değil, artık içeride. İşte tam da bu noktada Konya’nın attığı adımlar, sadece yerel

değil, stratejik bir anlam taşıyor.

Kuraklığa dayanıklı ürünler, suyu verimli kullanan sistemler, atıl arazilerin yeniden üretime

kazandırılması…

Bunlar birer proje değil, geleceğe atılan imzalar.

Altay’ın özellikle eğitim vurgusu dikkat çekici. Çiftçiye sadece destek vermek yetmez; bilgiyi de

ulaştırmak gerekir.

Ziraat mühendislerinin sahada olması, üreticiyle birebir temas kurulması, işte gerçek kalkınma budur.

Masa başından değil, tarlanın içinden yönetilen bir model…

Konya’nın kökleri Çatalhöyük’e kadar uzanır. Yani insanlığın yerleşik hayata geçtiği ilk merkezlerden

biri.

Tarım bu coğrafyanın kaderi değil, karakteridir. Bugün yapılan da aslında bu karakteri yeniden ayağa

kaldırmaktır.

Fidan desteklerinden çilek üretimine, lavantadan arıcılığa kadar uzanan geniş yelpaze, şunu açıkça

gösteriyor…

Konya sadece üretmiyor, çeşitleniyor. Ve en önemlisi, katma değer oluşturuyor.

Coğrafi işaretli ürünlerle markalaşma hedefi, “üretiyoruz ama değerini başkası kazanıyor” anlayışını

kırma çabasıdır.

Bir diğer önemli başlık ise teknoloji…

Akıllı tarım uygulamaları, hidroponik sistemler, Ar-Ge seraları…

Bunlar kulağa modern geliyor olabilir ama aslında çok basit bir gerçeği anlatıyor: Tarım artık sadece

toprakla değil, akılla da yapılıyor.

VE SU…

Belki de meselenin en kritik noktası. Konya Ovası’nın yıllardır verdiği sınav ortada. Yeraltı suları

çekiliyor, kuraklık kendini daha sert hissettiriyor. İşte bu yüzden sulama yatırımları, sadece bir altyapı

işi değil; bir varlık-yokluk meselesi.

Altay’ın çizdiği tabloya baktığımızda şunu net görüyoruz: Bu bir “belediye hizmeti” değil, bir

“kalkınma modeli.”

Konya bugün sadece Türkiye’nin değil, yarının dünyasında söz sahibi olabilecek bir tarım vizyonu

ortaya koyuyor.

Eğer bu model kararlılıkla sürdürülürse, Konya sadece “tahıl ambarı” değil, aynı zamanda “tarımın

akıl merkezi” olabilir