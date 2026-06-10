Geleceğe güvenle bakabiliriz

Futbolda bazen bir sezonun en değerli kazanımı puan tablosundan çok daha fazlasıdır… Bir takımın yeniden ayağa kalkması, camianın yeniden umutlanması ve geleceğe güvenle bakabilmesidir asıl önemli olan.

Konyaspor, geçtiğimiz sezon özellikle ligin son haftalarında ortaya koyduğu futbol ve aldığı sonuçlarla tam da bunu başardı. Türkiye Kupasında final oynadı… Kaygılı günlerden, rahat bir lig finaline uzanan süreç; sadece birkaç maçlık çıkış değil, doğru yönetilen bir futbol aklının sonucuydu.

İşte bu yüzden bugün en çok yapılması gereken şey; sabırlı olmak ve güven duygusunu korumaktır. Çünkü ortada plansız bir yapı yok…

Ne yaptığını bilen bir yönetim ve takımın dinamiklerini iyi okuyan bir teknik adam var.

Özellikle sezonun son bölümünde takımın ortaya koyduğu mücadele, oyuncuların sahadaki aidiyet duygusu ve teknik ekibin maça dokunuşları gelecek adına önemli sinyaller verdi.

Konyaspor uzun zaman sonra sezonun sonuna stres yaşamadan girdi. Bu bile başlı başına önemli bir başarıdır.

Futbolda istikrar, günü kurtaran hamlelerle değil; doğru planlama ve doğru insanlar ile sağlanır.

Bugün Konyaspor’un en büyük kazanımlarından biri de budur.

Yönetimin mali disiplin konusunda attığı adımlar, kulübü ayakta tutma çabası ve geleceği düşünerek hareket etmesi küçümsenecek işler değildir.

Türk futbolunun ekonomik olarak bu kadar savrulduğu bir dönemde, kontrollü hareket etmek cesaret ister.

Teknik tarafta ise İlhan hoca faktörü ayrı bir güven veriyor.

Takımı tanıyor… Şehri biliyor… Konyaspor kültürünü hissediyor… En önemlisi de zor süreçlerde panik yapmadan takımını ayakta tutabiliyor.

Ayrıca KONYA İLHAN HOCAYI, İLHAN HOCA da KONYA’yı seviyor…

Yeni sezon elbette kolay olmayacak.

Eksikler olacak… Transfer tartışmaları yaşanacak… Eleştiriler yapılacak…

Ama unutulmaması gereken bir gerçek var: Başarı, sürekli sıfırdan başlayarak değil; doğru yapının üzerine koyarak gelir.

Bu nedenle önümüzdeki sezonun kadro planlaması konusunda hem yönetime hem de İlhan hocaya güvenmek gerekiyor.

Çünkü son haftalarda ortaya çıkan tablo bize şunu gösterdi:

Doğru akıl, doğru sabırla birleşirse Konyaspor yeniden güçlü bir hikâye yazabilir.

Bugün yapılması gereken; karamsarlık üretmek değil, oluşan güven ortamını büyütmektir.

Çünkü bazen bir takımın en büyük transferi; huzur, istikrar ve doğru yönetimdir.

Bunu da başarmış bulunuyoruz.

Yani geleceğe güvenle bakabiliriz...