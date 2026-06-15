Toprağın altındaki gelecek

Seydişehir yıllardır sanayi ve tarım şehri kimliğiyle anılır…

Alüminyumuyla, tarımı ile çalışkan insanıyla hep öne çıktı.

Ama bu güzel şehrin toprağının altında yıllardır sessizce bekleyen başka bir zenginliği daha var: Termal kaynak…

Aslında Seydişehir’in geleceği sadece sanayiyle, tarımla değil, doğru değerlendirilecek termal yatırımlarla da şekillenecek.

İşte bu nedenle “Seydişehir Akıllı Sera Merkezi Ön Fizibilitesi Projesi” için atılan imza, sıradan bir bürokratik süreç değil; geleceğe açılan önemli bir kapıdır.

Seydişehir Kaymakamlığı, Seydişehir Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Mevlana Kalkınma Ajansı koordinasyonunda başlatılan bu çalışma, ilçenin kaderini değiştirebilecek bir vizyonun ilk somut adımıdır.

Çünkü artık dünyada kalkınma anlayışı değişiyor.

Sadece üretmek yetmiyor… Doğru kaynağı, doğru teknolojiyle buluşturmak gerekiyor. Jeotermal enerji tam da bunun karşılığıdır.

Yıl boyunca üretim yapılabilen modern seralar; tarımsal kalkınmayı büyütürken aynı zamanda istihdamı artırıyor, gençlere yeni iş alanları açıyor ve bölgesel ekonomiyi canlandırıyor.

Ancak mesele sadece sera yatırımı da değil…

Seydişehir’in geleceği aynı zamanda termal turizmde saklı olabilir.

Yıllardır bu konuda birçok kez yazdım, söyledim…

Bu şehrin termal su potansiyeli yalnızca tarımsal üretim için değil, sağlık ve turizm yatırımları için de büyük bir fırsattır.

Bugün Türkiye’nin birçok şehri termal tesislerle milyonlarca liralık ekonomik hareketlilik oluşturuyor.

İnsanlar sağlık turizmi için yüzlerce kilometre yol gidiyor.

Peki, Seydişehir neden bu yarışın içinde olmasın?

Doğasıyla, havasıyla, ulaşım avantajıyla ve sahip olduğu doğal kaynaklarla Seydişehir aslında çok büyük bir potansiyelin üzerinde oturuyor.

Önemli olan bu potansiyeli görmek ve cesur adımlar atabilmek…

Yaklaşık bir yıldır sürdürülen teknik analizler, arazi tahsis süreçleri ve kurum çalışmaları gösteriyor ki bu iş artık sadece bir fikir olmaktan çıkmış durumda.

Eğer süreç doğru yönetilir ve yatırımcı desteği sağlanırsa, Seydişehir önümüzdeki yıllarda hem modern seracılıkta hem de termal turizmde adından söz ettirebilir.

Belki de bugün atılan imzalar, yarının büyük dönüşüm hikâyesinin başlangıcıdır.

Çünkü bazen bir şehrin kaderi, toprağın altındaki değeri fark etmekle değişir.

Ve Seydişehir artık o değeri ortaya çıkarmaya çok yakın görünüyor.