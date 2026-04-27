Seydişehir’in sanayiyle yazılan yeni hikâyesi

Ülkenin ve Bölgenin tek entegre Alüminyum Fabrikası, “ETİ Alüminyum Seydişehir Özel Endüstri Bölgesi” kararı, ilk bakışta bir yatırım haberi gibi görünebilir.

Oysa bu gelişme, yalnızca Eti Alüminyum için değil, Ülkemizin ve bölgenin tamamı için yeni bir ekonomik hikâyenin başlangıcıdır.

Resmi Gazete’de yayımlanan ve Recep Tayyip Erdoğan imzasını taşıyan bu karar, yaklaşık 265 hektarlık dev bir alanı “Özel Endüstri Bölgesi” statüsüne kavuşturuyor.

Bu statü, sadece bir unvan değil; hızlanan yatırımlar, kolaylaşan süreçler ve büyüyen üretim demektir.

Bugün Eti Alüminyum, Türkiye’de cevherden alüminyum üreten tek entegre tesis olma özelliğini taşıyor.

Bu yönüyle zaten stratejik bir konumda.

Ancak yeni ilan edilen özel endüstri bölgesiyle birlikte artık mesele sadece üretim yapmak değil; üretimi büyütmek, çeşitlendirmek ve teknolojiyle dönüştürmek haline geliyor.

Bu kararın ilk ve en doğrudan etkisi, kuşkusuz şirketin kendisinde görülecek.

Modernizasyon yatırımları hızlanacak, yeni üretim hatları devreye girecek ve Ar-Ge faaliyetleri daha güçlü bir zemin bulacak.

Ancak asıl önemli olan, bu gelişmenin fabrika sınırlarını aşacak olmasıdır.

Çünkü sanayi tek başına büyümez…

Bir ana üretici büyüdüğünde, onun etrafında bir ekosistem oluşur.

Alüminyum gibi stratejik bir ürün söz konusu olduğunda bu etki daha da geniştir.

Otomotivden savunma sanayine, ambalajdan inşaata kadar uzanan geniş bir kullanım alanı, Seydişehir’i yalnızca üretim yapan bir ilçe olmaktan çıkarıp, bölgesel bir sanayi merkezine dönüştürebilir.

Yan sanayi firmalarının bölgeye gelmesi artık bir ihtimal değil, güçlü bir beklentidir.

Alüminyum işleme tesisleri, geri dönüşüm yatırımları, makine ve ekipman üreticileri… Tüm bu başlıklar, Seydişehir’in ekonomik haritasını yeniden çizebilir.

Peki bu dönüşümün ilçe halkına yansıması ne olacak?

Esnaf kazanacak, hizmet sektörü büyüyecek, lojistik faaliyetler artacak. Konut ihtiyacı yükselecek, yeni yaşam alanları oluşacak.

Yani sadece fabrika değil, hayatın tamamı canlanacak.

Ve elbette istihdam…

Bu tür büyük ölçekli sanayi hamleleri, doğrudan ve dolaylı olarak ciddi iş imkânları oluşturur.

Yeni tesisler, genişleyen üretim ve gelişen yan sanayi ile birlikte Seydişehir’de iş gücüne olan talep artacaktır.

Bu durum, gençler için yeni fırsatlar anlamına gelirken, aynı zamanda nitelikli iş gücünün yetişmesini de zorunlu kılacaktır. Meslek liseleri, teknik eğitim kurumları ve üniversite-sanayi iş birlikleri bu sürecin en kritik parçaları haline gelecektir.

İnanıyorum… Bu önemli karar Cengiz Holding’in tecrübeli ekibiyle kısa sürede meyvelerini verecek.