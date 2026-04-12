Sahada 3-0, Masada Büyük Sıfır. Türk Hakemliği Sınıfta Kaldı…

Futbolun zirvesi… Dünya Kupası. Ve o sahnede düdük çalacak hakemler açıklandı.

Ama bir eksik var… Daha doğrusu, koca bir boşluk: Türk hakem yok.

Evet, yanlış duymadınız.

Yıllardır “büyük ligiz” diye övündüğümüz, her hafta tartışmaların eksik olmadığı Süper Lig’den, dünyanın en büyük organizasyonuna bir tek hakem bile gönderemedik.

Peki neden?

Aslında cevabı çok uzaklarda aramaya gerek yok. Kendi ligimize dönüp baktığımızda tablo zaten ortada…

Her hafta tartışmalı kararlar… Bitmeyen VAR polemikleri… Adalet duygusunu zedeleyen düdükler…

Ve en önemlisi, güven vermeyen bir hakemlik sistemi…

Böyle bir ortamda FIFA’nın bizi tercih etmemesi sürpriz mi?

Asıl düşündürücü olan ise bu değil. Asıl düşündürücü olan; yaşanan bu tabloya rağmen yetkililerin derin bir sessizliğe gömülmesi.

Ne bir özeleştiri… Ne bir açıklama… Ne de bir sorumluluk alma… Sanki ortada bir başarısızlık yokmuş gibi…

Oysa bu tablo, Türk futbolu adına sadece bir eksiklik değil, açık bir itibar kaybıdır.

Bu maça kadar, Fatih Karagümrük karşısındaki istatistiklere baktığımızda tablo net: Süper Lig ve Türkiye Kupası dahil 10 maçta sadece 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet…

İşin özü; Karagümrük karşısında karnemiz pek parlak değil.

Antalya, Gençlerbirliği ve Kayseri’nin puan kaybettiği haftada, alt sıralardaki rakiplerimizin aldığı sonuçlara çok da takılmadan; deyim yerindeyse karnımızı kaşıya kaşıya yeni hedeflere doğru adım atma isteğiyle Karagümrük maçı başladı.

Her iki takım da maça temkinli başladı. Puan ya da puanlara daha fazla ihtiyaç duyan taraf Karagümrük. Bu sebeple ön alan baskısı yaptı. Topa daha fazla sahip oldu.

Diğer yandan, alınacak 3 puan Konyaspor’u yeni hedeflere taşıyacak önemli bir adım olacak.

Karagümrük’ün üzerimize gelerek yarı sahamızda baskı kurduğu bir anda, Bardi kazandığı topu Kramer’e aktardı, Dakika 21 Kramer golcülüğünü konuşturdu: 1-0.

İyi bir kontratak takımı olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Kazanılan korner sonrası dönen topu Dakika 28 Muleka, çok güzel vurdu. 2-0…

İlk yarı bu skorla tamamlandı…

İkinci yarının hemen başında farkı bire indirerek umutlanmak isteyen Karagümrük, daha hareketli ve istekli bir başlangıç yaptı.

Buna karşılık pozisyonlara giren taraf Konya oldu; aradığı golü de 90 artı 2. Dakikada Gonçalves’in ayağından buldu. 3-0… Maç bu skorla tamamlandı...

Ancak şunu da ilave etmeden geçmeyeceğim.

Maçın tamamında hakemin verdiği ve vermediği kararlar göz önüne alındığında, Dünya Kupası’nda neden tek bir hakemimizin yer almadığı sporseverler tarafından daha net anlaşılmıştır.

