Kaygısız başladı, net bitti

Kim ne derse desin, bu sezon belki de ilk kez bir maç öncesinde sonucun ne olacağını düşünmeden, içimi sıkmadan, deyim yerindeyse “karnımı kaşıya kaşıya” tribündeki yerimi aldım.

Çünkü bu kez sahadaki doksan dakikadan çok, o atmosferin bana ne hissettireceğini merak ediyordum.

Ancak karşılaşmaya geçmeden önce, Konyaspor ile Trabzonspor arasında bugüne kadar oynanan maçların kısa bir özetine göz atmakta fayda var.

İki takım Süper Lig’de bugüne kadar 49 kez karşı karşıya geldi.

Bu mücadelelerde Konyaspor 12 galibiyet alırken, 12 maç beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor ise 25 kez sahadan galip ayrıldı. Yeşil-beyazlı ekip rakip fileleri 58 kez havalandırırken, kalesinde 80 gol gördü.

Konya’daki maçlara bakıldığında ise daha dengeli bir tablo ortaya çıkıyor.

Konyaspor sahasında Trabzonspor’u 24 kez konuk etti; bu maçların 6’sını kazandı, 10’unda berabere kaldı, 8’inde ise mağlup oldu.

İç sahada 27 gol atan Anadolu Kartalı, kalesinde 28 gol gördü.

Ligin ilk yarısında Trabzon’da oynanan mücadelede ise gülen taraf 3-1’lik skorla Trabzonspor olmuştu.

Yazımın başında dedim ya maçın sonucunu hiç merak etmiyorum.

Fenerbahçe’nin Galatasaray’a mağlup olmasının ardından, ikincilik yarışı açısından Trabzonspor için bu karşılaşma çok daha kritik hale geldi.

İşte böyle bir atmosferde maç başladı.

İşin doğrusu, Trabzonspor’un daha agresif, önde basan ve alanı daraltan bir oyun ortaya koyacağını düşünüyordum; ancak sahadaki tablo beklentilerimi karşılamadı.

Buna karşılık Konyaspor, ön alan baskısı ve ayağa paslarla pozisyon üreten taraf oldu.22. dakikada bir topumuz da direkten döndü…

Bu dakikadan sonra oyunun kontrolünü ele alan taraf Konyaspor oldu ve bunun karşılığını da 32. dakikada Berkan Kutlu’nun kafa golüyle aldı: 1-0

Öne geçtikten sonra oyununu daha da güzelleştiren temsilcimiz, 40. dakikada bir kez daha Berkan’ın ayağından bulduğu golle farkı ikiye çıkardı: 2-0

İlk yarı bu sonuçla tamamlandı…

Beklendiği gibi ikinci yarıya ön alan baskısıyla agresif başlayan taraf Trabzonspor oldu; ancak son vuruşlarda etkili olamadılar.

Trabzonspor, ilerleyen dakikalarda topa daha fazla sahip olarak baskısını sürdürdü.

Ancak bu baskı, organize ve şuurlu bir görüntüden uzak olmasına rağmen pozisyona dahi girmeden 79. Dakikada Augusto’nun kafa vuruşu farkı bire indirmeyi başardı.

Bu dakikadan itibaren maça tempo geldi, Trabzon eşitliği sağlamak için baskı kurdu. Aradığı beraberlik golüne Konyaspor defansı izin vermedi.

Hakemden bahsetmemeye niyetliyim ama Halil Umut Meler buna pek izin vermiyor. Son dakikalarda verdiği kararlarla yine saç baş yoldurdu.

Buna rağmen Konyaspor maçı 2-1 kazanmayı başardı.

İlhan Hocam başta seni, sonra da oyuncularımızı tebrik ediyorum…