Yetenek var, ne yazık ki yönetme aklı yok!

Futbolda, hız, güç lazım. Sahada organizasyon lazım… Bitirici santrfor lazım… Turnuvada ağırlık koyacak futbol aklı lazım… Tamam, bunlarda tam değiliz, hakem desteği deseniz, o da yok…

Ama ne var?

Herkese ayar veren federasyon başkanımız var… Her mağlubiyetten sonra “önümüze bakacağız” diyen yöneticiler var… Gerçeklerden kopuk her konuda uzaman yorumcular var…

AYRICA, adam kayırma var… Politik himayecilik var… Başarıdan çok koltuk hesabı yapan anlayış var…

İşte en büyük problem de burada başlıyor. Çünkü bu ülkede aslında her şey var.

“Yetenek var… Gençlik var… Enerji var… Cesaret var… Futbol aşkı var… Tribün kültürü var… Milyonların duası, umudu, heyecanı var…” Ama bütün bu “VAR”ları sahaya taşıyacak doğru akıl yok. Avustralya yenilgisi sadece bir maç kaybı değil. Bu yenilgi, yıllardır biriken yanlışların sahaya yansımasıdır. Çünkü plansızlığın sonucu budur. Çünkü liyakatsizliğin sonucu budur. Çünkü futbolu bilenlerle değil, ilişkileri güçlü olanlarla yürünürse sonuç budur.

Okların bugün federasyon başkanına dönmesi KESNLİKLE boşuna değil.

Göreve ilk geldiğinde toplumda bir güven oluşturmuştu. İnsanlar, “belki artık futbolu futbol bilenler yönetir” diye umutlanmıştık.

Ama zaman geçtikçe o güven eridi. Çünkü değişen isimler oldu, değişmeyen zihniyet değil.

MONTELLA’ ya gelince…

Ben açık konuşayım; hiçbir zaman yeterli bulmadım.

Elinizde Avrupa’nın önemli kulüplerinde oynayan, kaliteli ve elit bir oyuncu grubu var.

Ama bu kadar yetenekli bir kadro, sahada ne oynadığını bilmeyen bir görüntü veriyorsa sorun futbolcularda değil, onları yönetenlerdedir.

Futbol sadece isim işi değildir. Futbol tempo işidir. Karakter işidir. Oyun aklı işidir. Cesaret işidir.

BİZ NE GÖRÜYORUZ…”Sahada birbirinden kopuk oynayan bir takım.”

“Ne baskı vardı… Ne geçiş oyunu… Ne liderlik… Ne ruh…”

En acısı da şu:

Bu ülkenin çocukları futbolu seviyor ama futbolu yöneten anlayış o sevgiyi tüketiyor.

Biz yıllardır aynı filmi izliyoruz. Başarısızlık geliyor… Sonra birkaç süslü açıklama… Ardından yine değişmeyen düzen…

Oysa çözüm belli.

Yokları “VAR” edecek insanları doğru seçmek… Liyakate dönmek… Futbolu gerçekten bilen insanlara alan açmak… Koltuk sadakatini değil, ülke başarısını önemsemek…

Çünkü bu ülkenin kaynağı var. Potansiyeli var. Oyuncusu var.

Eksik olan şey; doğru eller. Ve insanın asıl canını yakan da bu…

Bunca cevherin, iş bilmez ellerde heba olması…